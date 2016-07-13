Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луческу хочет приобрести для «Зенита» трех игроков

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что петербургский клуб во время летнего трансферного окна должен приобрести не менее двух-трех игроков.

    «Зенит» практически остался без трех ключевых игроков. Витселя ожидает трансфер, Данни травмирован, а Халк уехал в Китай. Команда должна полностью изменить стиль игры, потому что все держалось на этих футболистах. Я считаю, что мы обязательно должны приобрести трех игроков. Ни одна команда в мире не позволяет себе терять сразу несколько ключевых и опытных футболистов», – цитирует Луческу DigiSport.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2016 14:02
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 13 июля 2016, 19:39

      МЕССИ СУАРЕСА И ГРИЗМАНА?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат 13 июля 2016, 18:37

      "Ни одна команда в мире не позволяет себе терять сразу несколько ключевых и опытных футболистов." Судя по тому, что ты говоришь, и что говорят игроки, ты собираешься тренировать Зенит, а не просто ждать конца контракта. Тогда мне жаль тебя. Вопрос - зачем ты пошел в такую команду, Мирча? Ты действительно не знал, что такое Газпром?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Kos77 13 июля 2016, 17:18

      Трех негров

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 июля 2016, 15:40

      Купить Шейдаева, Широкова, Шмолова и... шут с ними.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2016, 15:33

      первая ласточка Лучасточка

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 13 июля 2016, 15:09

      хотеть не вредно, главное чтоб пришли те кого хочешь,,, а не кого подсунут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 13 июля 2016, 14:32

      Сезон, можно сказать, уже провален. Тренер в уже панике.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +79

      Стас85 > Zeff 13 июля 2016, 14:50

      с чего это вдруг?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 13 июля 2016, 14:15

      ...бразильцев малоизвестных из местного чемпионата
      ...другие просто не поедут...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 13 июля 2016, 14:11

      И кого же?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 13 июля 2016, 14:08

      Логично

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11