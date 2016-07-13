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    Бубнов: «Слуцкий и сборная России – самые слабые участники Евро-2016»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что сборная России во главе с главным тренером Леонидом Слуцким оказались самыми слабыми участниками Евро-2016. Напомним, российская команда не сумела преодолеть групповой этап, заняв в квартете В последнее место.

    «Что же касается сборной России, то ее главный тренер Леонид Слуцкий оказался самым слабым на Евро-2016, да и сама команда была слабейшей на турнире. И те высокие показатели, что были, например, у французов в финальном матче, для футболистов сборной России сегодня все равно что космос. И при этом космодром еще даже не построен, а ракета не изобретена.

    Наш футбол уже давно существует в одной порочной системе, дела в которой с каждым годом все хуже и хуже. И футболисты вроде тех же Мамаева и Кокорина – продукты этой системы. Они живут на деньги налогоплательщиков, но думают, что так шиковать это нормально. И при этом игроки так себя ведут после проигранного Евро. Этим они, конечно, шокируют общество и подают негативный пример молодежи. Они и в России себя так ведут, но последний скандал произошел в Монте-Карло и потому вызвал международный резонанс. Конечно, таких футболистов в сборной России быть не должно. И я уже сейчас могу сказать болельщикам, что на фоне нашей сборной команды из других стран на предстоящем чемпионате мира будут казаться нам просто инопланетянами», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    13.07.2016 12:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 13 июля 2016, 18:16

      Буба .как всегда не в бровь,а в морду...))))
      Ну .что ж поделом....
      Игра то для народа ,для тысяч и тысяч людей,
      а эти буратинки-кривоножки решили,что они пупы земли и играют лишь только для своих бабенок!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 июля 2016, 17:35

      Бубен предлагает себя гл. тренером сборной и молчит о главном виновнике
      провала сборной-Президенте РФС Мудко. Угадай сразу- почему?

      0
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 13 июля 2016, 13:22

      Сруцкий больше похож на персонажа с банкой варенья и ящиком печенья,чем на тренера.Пельмень какой то.

      1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 13 июля 2016, 13:19

      ЛАДНО БРЕД ПИСАТЬ....КТО ЭТО ДНО НА ЕВРО ВЫВЕЛ....ГИНЕР? СИСТЕМУ ДЕТСКИХ ШКОЛ НАДО МЕНЯТЬ.....140 МЛН НЕ МОЖЕТ 20 ОБОЛТУСОВ МИРОВОГО УРОВНЯ ВОСПИТАТЬ

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 июля 2016, 12:51

      Странно, кто минусует ? Ответе, кто тогда был на Евро слабее Сборной России ???? Вопрос о Слуцком ?, если не смог, значит ....

      -1
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      Рейтинг: +759

      sevsor 13 июля 2016, 12:46

      Всего полтора месяца назад все восторгались Слуцким, действительно, вытащить из помойной ямы сборную после дона Фабио, на "Матч ТВ" целый цикл передач сделали под названием "Футбол Слуцкого периода" и...неудача. Правду говорят, что когда ничему не научился толком, надо идти в критики или "эксперты", как всезнающий и всё умеющий Бубнов)) Как бы там ни было, на определённом этапе Слуцкий сделал то, что за многие миллионы долларов не сделали "великие" западные спецы. А нашим развращённым бараноголовым лентяям кого не поставь, всё одно, им по-хрену(((

      2
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 > sevsor 13 июля 2016, 13:00

      Полностью согласен! По поводу этого цикла передач - это было лишнее. Начали восхвалять еще до того, как "дело делать"... Ну а Слуцкий сделал, что мог.

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > sevsor 13 июля 2016, 13:09

      Просто смена тренера помогает на некоторое время

      3
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > sevsor 13 июля 2016, 18:52

      Не надо. Далеко не все. Я ругался в адрес Слуцкого еще осенью, когда он начал чудить в товарняках, а когда он объявил состав сборной, я предсказывал неминуемый позор на ЧЕ, и многие думали и писали так же. Но конечно, дело не в Слуцком, а в безвременье, просто не хватает сейчас квалифицированных игроков, и многие их них разращены системой. Тут уже без реформ не обойтись (отмена лимита и потолок зарплат), а чтобы их провести, надо Мутко убрать.

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 июля 2016, 12:21

      До Бубна это только сейчас дошло ? Долко думал...

      -1
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