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    Агент: «Широков не знает ни об одном варианте, над которыми я работаю»

    Агент Арсен Минасов, который представляет интересы Романа Широкова, оценил шансы последнего продолжить карьеру в китайском чемпионате.

    – Как охарактеризуете то, что происходит с китайским футболом?

    – Это бум. Когда-то Япония такой период проходила. Но у нынешнего китайского футбольного бума все-таки свои особенности. В Японию большинство футболистов приезжали уже заканчивать с футболом. В Китай же сейчас многие уезжают, что называется, в самом соку.

    – С Романом Широковым вы вообще обсуждали возможность отъезда в китайский чемпионат?

    – Роман не знает ни об одном варианте, над которыми я работаю. Когда появится конкретика, мы будем разговаривать. Пока эти варианты сырые.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.07.2016 10:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 июля 2016, 14:21

      Арсенка-пекарь...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 июля 2016, 11:06

      Клоун.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 13 июля 2016, 10:47

      в фнл на него посмотреть

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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 13 июля 2016, 10:43

      В Октопёс самый

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