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    Вернблум объявил о завершении карьеры в сборной Швеции

    Хавбек ЦСКА и сборной Швеции Понтус Вернблум принял решение прекратить выступления в составе национальной команды.

    «Я принял решение прекратить выступать за сборную Швеции еще во время чемпионата Европы, но со всей ответственностью объявляю о этом только сейчас. У меня появится больше времени на семью, этот фактор был основополагающим при принятии решения.

    Настал подходящий момент. Возрождение сборной может потребовать минимум двух лет напряженных усилий, а я чувствую, что мне может не хватить сил и энергии», – сказал Вернблум.

    Решение 30-летнего игрока прокомментировал один из тренеров «тре крунур» Янне Андерсон.

    «Меня разочаровало решение Понтуса, но я должен относиться к нему с уважением, так как знаю, что Вернблум принял его тщательно взвесив все «за» и «против», – подчеркнул Андерссон.

    Дебют Вернблума в сборной Швеции состоялся в 2007-м году. Всего полузащитник провел 51 матч за национальную команду, забив два мяча.

    Источник: Svenskfotboll

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    13.07.2016 01:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +459

      sour12 14 июля 2016, 03:45

      это бред...а ещё больший бред, что в место него играл игрок не показавший ничего....возможно очень и не хватило понтового что бы пройти дальше, это лидер который может сделать решающее действие которое повлияет на исход матча причём в любой линии как в атаке так и в обороне да и отдать хороший последний пас.

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 13 июля 2016, 12:15

      Ухахаха это что новая тренд? Из-за карлика все началось

      -1
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      Рейтинг: +215

      iuda 13 июля 2016, 10:25

      А Игнаш с Берёзами ещё попылят и попозорятся

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 июля 2016, 09:11

      Шведский верблюд, дал пример нашим кобылам

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2016, 08:51

      а почему у нас никто не заявляет о завершении карьеры в сборной кстати некоторым там вообще не стоило и начинать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 13 июля 2016, 07:19

      Верблюдам в сборной не место.

      -3
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 13 июля 2016, 01:24

      Тоже правильно

      0
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