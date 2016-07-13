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    Шкртел прилетел в Стамбул для заключения контракта с «Фенербахче»

    По информации Fotospor, защитник «Ливерпуля» Мартин Шкртел прилетел в Стамбул для заключения контракта с «Фенербахче». «Желтые канарейки» уже объявили ранее, что стороны начали переговоры. Трансфер словака обойдется турецкому клубу примерно в семь миллионов евро.

    В прошедшем розыгрыше АПЛ Шкртел принял участие в 22 встречах, записав на свой счет один забитый мяч.

    Напомним, в 2007-м году 31-летний футболист перебрался в стан мерсисайдцев из «Зенита» за 10 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2016 00:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 июля 2016, 02:44

      Ничего с Ливерпулем не добился.
      Переходил вроде как в Гранд - а выяснилось, что чемпионства - не для современного Ливерпуля, всё в прошлом.

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