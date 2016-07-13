Ничего с Ливерпулем не добился.
Переходил вроде как в Гранд - а выяснилось, что чемпионства - не для современного Ливерпуля, всё в прошлом.
По информации Fotospor, защитник «Ливерпуля» Мартин Шкртел прилетел в Стамбул для заключения контракта с «Фенербахче». «Желтые канарейки» уже объявили ранее, что стороны начали переговоры. Трансфер словака обойдется турецкому клубу примерно в семь миллионов евро.
В прошедшем розыгрыше АПЛ Шкртел принял участие в 22 встречах, записав на свой счет один забитый мяч.
Напомним, в 2007-м году 31-летний футболист перебрался в стан мерсисайдцев из «Зенита» за 10 миллионов.