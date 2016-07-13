По информации Fotospor, защитник «Ливерпуля» Мартин Шкртел прилетел в Стамбул для заключения контракта с «Фенербахче». «Желтые канарейки» уже объявили ранее, что стороны начали переговоры. Трансфер словака обойдется турецкому клубу примерно в семь миллионов евро.

В прошедшем розыгрыше АПЛ Шкртел принял участие в 22 встречах, записав на свой счет один забитый мяч.

Напомним, в 2007-м году 31-летний футболист перебрался в стан мерсисайдцев из «Зенита» за 10 миллионов.