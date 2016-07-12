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    Ефремов: «Присутствие «Динамо» и «Кубани» в ФНЛ поможет вернуть болельщика на стадионы»

    Президент ФНЛ Игорь Ефремов отметил, что надеется на хорошую посещаемость в лиге в стартовавшем сезоне с учетом того, что ее пополнили «Динамо» и «Кубань».

    «Сезон-2015/16 был очень интересным с учетом борьбы за первые места, с учетом борьбы за стыковые матчи, с учетом огромного количества команд, которые могли вылететь. Надеюсь, что шестой сезон ФНЛ, который сейчас нам предстоит начать 11-го числа, будет еще более интересным, в первую очередь, с точки зрения зрительского интереса. Ни для кого не секрет, что это одна из основных проблем не только ФНЛ, но и вообще российского футбола.

    Мне видится, что спокойная, целенаправленная и поступательная работа, которую мы ведем с клубами, в конечном итоге должна принести плоды. В первую очередь, хотел бы надеяться на то, что болельщик наконец-то вернется на стадионы. С учетом того, что лигу пополнили такие клубы, как «Динамо», «Кубань», которые на протяжении многих лет являются одними из флагманов российского футбола по посещаемости. Надеюсь, интерес к этим клубам и в целом интерес к первенству возрастет», – сказал Ефремов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.07.2016 23:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 13 июля 2016, 08:16

      Это ход конем! Динамо отправили в ФНЛ поднимать посещаемость)))

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 13 июля 2016, 06:19

      вернуть? ) а они были что ли? ))) в рфпл то их нет, в фнл тем более )

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