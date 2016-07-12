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    Широков: «Может быть вариант с переездом в Китай»

    Экс-полузащитник ЦСКА Роман Широков, который сейчас находится в статусе свободного агента, поделился своими планами на ближайшее будущее.

    «Клубы из РФПЛ? Разные, из Европы, наверное, глупо какие-то предложения ждать после такого «успешного» выступления со сборной. А если рассматривать такое дальнее зарубежье, то да, может быть вариант с Китаем.

    Рассматриваем разные предложения и думаем, интересно нам или нет. Связаны они не только с футболом, но и вот это (работа в минспорте МО). Думаем, что можем дать друг другу, все находится сейчас в стадии переговоров – разговариваем и обсуждаем нюансы», – сказал Широков.

    Источник: ТАСС

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    12.07.2016 14:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5

      geragera 12 июля 2016, 18:18

      да кому он нужен .в Китае звезды нужны а он к ним ну не как не относится

      0
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 12 июля 2016, 16:40

      Пускай едет на завод телефоны собирает! Это у него должно получиться лучше чем мяч пинать))))

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 12 июля 2016, 16:31

      подальше куда-нибудь

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 12 июля 2016, 16:26

      Тут только два варианта или продолжать быть игроком в РФПЛ (если умерить свой финансовый запрос) или идти на хорошие деньги в федерацию Подмосковья,но тогда с карьерой футболиста придется закончить!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      SERGEI.S71 12 июля 2016, 16:05

      звезда липовая, в Торпедо Армавир самое место!

      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 12 июля 2016, 16:00

      на ипподроме в конюшне подметать не пробовал???

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 июля 2016, 15:03

      Где больше предложат, туда и побежит.Не фиг тут басни баять

      4
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      Рейтинг: +215

      iuda 12 июля 2016, 14:58

      С такой фамилией играть в Китае нельзя, если бы был Узкоглазов, тогда можно

      2
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      Рейтинг: +430

      andr2112 > iuda 12 июля 2016, 15:25

      А ты вдумайся - как звучит: "Китаец Рома Широков"))

      0
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 12 июля 2016, 14:50

      Рома, дома сидит Епта..

      1
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