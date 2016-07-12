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    Бубнов: «Российский футбол – это способ отмывания денег»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов рассказал о том, с чего, по его мнению, нужно начинать развитие российского футбола.

    «Сначала надо сделать футбол бесплатным. Ведь есть западный опыт. Немцы сделали так, что любительский футбол полностью финансируется государством. Они вложили средства в подготовку тренерских кадров. Немцы уже дошли до детских садов. Если говорить о сборной и пути, который выбрал Мутко с натурализацией иностранцев, то это путь в тупик. В первую очередь надо своих детей обучать. Мы же пришли к абсурду по стоимости игроков и их зарплатам, которых они не стоят. Они в принципе этих денег получать не должны.

    Я за потолок зарплат или как иначе он называется – финансовый регламент. Уникальными наших игроков делает не лимит, а система и их агенты. Все эти закрытые бюджеты, закрытые сделки, откаты, комиссионные агентов. Это так называемая отмывка бюджетных денег. Те же ЦСКА и «Зенит» хотя и называются частными клубами, но финансируются государственными структурами. В ЦСКА вообще до сих пор непонятно, кто его владелец – все в офшорах спрятано. Российский футбол – это способ отмывания денег, их не зарабатывание, а воровство», – сказал он.

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    12.07.2016 09:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 июля 2016, 19:35

      Судьбу российского футбола решают люди , в присутствии которых просто невежливо быть талантливым.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 июля 2016, 14:44

      Во как, а Мутко хоть в глаза ссы ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Sergh4 12 июля 2016, 13:31

      Вот это в точку попал!

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 12 июля 2016, 11:41

      Даже не верится,что Бубнов такие правильные слова знает)

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      Ответить
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      Рейтинг: +189

      Непутриот > zadira56 12 июля 2016, 12:41

      Тезка знает! Он умничка и честный журналист, что большая редкость даже среди спортивных!

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 июля 2016, 11:23

      Александр молодец! Лишь бы не убили его большие патриоты от спорта...гм.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 июля 2016, 10:16

      Сначала нужно выбрать достойных Министра спорта и Президента РФС.
      Затем в состав этих организаций набрать специалистов по спорту и
      футболу, в частности. А, то какого-то "специалиста" по футболу Лебедева
      устроил папа Жириновский.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 июля 2016, 10:04

      А, как в Спартаке, Динамо, Локомотиве и вообще в РФПЛ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +99

      Bekkz 12 июля 2016, 10:00

      Рыба гниет с головы

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