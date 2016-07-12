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    Матч «Спартака-2» и «Динамо» может пройти на «Открытие Арене»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов сообщил о том, что матч «Спартака-2» с «Динамо» может пройти на «Открытие Арене».

    – Это второй сезон для команды в лиге. Спрос будет выше, чем в прошлом году?

    – Задача остается той же – подготовка футболистов. Естественно, без турнирной мотивации, это невозможно. Ставятся максимально высокие задачи.

    – Выиграть ФНЛ?

    – Я бы так категорически не говорил, ведь команда сильно обновлена. Получится – почему нет. Бывает, по ходу сезона появляется цель, и ее можно достигать.

    – Этот матч прошел на поле академии имени Черенкова. Матч с «Динамо» же состоится на «Открытие Арене». Будут ли еще игры на стадионе основной команды?

    – Да, планируем провести там еще несколько матчей. Ближайший – c «Динамо».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2016 09:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6

      Артём Борисов 12 июля 2016, 11:12

      "Естественно, без турнирной мотивации, это невозможно"
      Очень красноречивая лишняя запятая)

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      Рейтинг: +6614

      maior-60 12 июля 2016, 11:06

      "Я знаю - город будет,
      Я знаю саду цвесть,
      Когда в стране советской"
      Такие матчи есть!

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 12 июля 2016, 10:55

      Хотят сделать это самым посещаемым матчем ынл

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 июля 2016, 10:14

      Да ФНЛ это тоже РПЛ только без пафоса и мажорства и стадионы из 90-х попадаются.

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      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > FanatSerj 12 июля 2016, 13:13

      В РФПЛ из 60-ых найдутся арены, Петрович например.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > o33uk 12 июля 2016, 15:50

      по факту же арены из 90-х это и были арены из 60-х, только рекламу развесили, да ремонт внутри под трибунных помещений сделали ))

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 12 июля 2016, 09:25

      Ага, и зп не забудьте прибавить...

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