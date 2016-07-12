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    «Зенит» может приобрести Сиссоко

    «Зенит» заинтересован в покупке хавбека «Ньюкасла» Муссе Сиссоко. По информации источника, российский клуб готов заплатить за игрока сборной Франции 20 миллионов евро.

    В «Зените» надеются, что Сиссоко сможет стать достойной заменой бельгийскому хавбеку Акселю Витселю, который, скорее всего, покинет команду.

    В минувшем сезоне француз провел 37 матчей в чемпионате Англии, забил один гол и сделал семь результативных передач.

    Источник: ТАСС

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    12.07.2016 07:53
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 12 июля 2016, 16:44

      Не увидел я ничего выдающегося в его игре, игрок среднего уровня и ниже Халка, прорыва он не сделает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      geragera 12 июля 2016, 13:51

      игрок бомба !!!!!!! тока после евро 2016 он не поедет в зенит :((((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 12 июля 2016, 13:35

      ...утятина...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Friedrich Zimmermann 12 июля 2016, 12:07

      Отличный игрок , но как-то не хочется слышать нацистских высказываний в его адрес от болельщиков Зенита.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      30регион 12 июля 2016, 10:55

      если он будет играть также как в финале еврот,то очень хороший игрок.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 12 июля 2016, 10:49

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 12 июля 2016, 10:38

      сикоко за сикоко?)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 12 июля 2016, 10:22

      англичане лямов 40 запросят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +430

      andr2112 12 июля 2016, 10:10

      А он сам в курсе, какая участь его ожидает?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1893

      lek! 12 июля 2016, 09:43

      На Евро показал себя очень даже хорошо.

      2
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