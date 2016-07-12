«Зенит» может приобрести Сиссоко

«Зенит» заинтересован в покупке хавбека «Ньюкасла» Муссе Сиссоко. По информации источника, российский клуб готов заплатить за игрока сборной Франции 20 миллионов евро.

В «Зените» надеются, что Сиссоко сможет стать достойной заменой бельгийскому хавбеку Акселю Витселю, который, скорее всего, покинет команду.

В минувшем сезоне француз провел 37 матчей в чемпионате Англии, забил один гол и сделал семь результативных передач.