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    Барбоза: «Смолов может составить пару Эдеру в «Лилле»

    Известный португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный переход форварда «Краснодара» Федора Смолова в «Лилль».

    – У Эдера, автора золотого гола, какая зарплата во французском «Лилле»?

    – Не знаю ее размер. Но он единственный чистый форвард, которого взял Сантуш. Вы знаете, что Эдер сказал, выходя на поле?

    – Нет.

    – Он пообещал тренеру, что забьет – и сдержал слово. Это очень интересный нападающий.

    – Ему придется нелегко. Вскоре в «Лилль» может перейти наш Федор Смолов.

    – Ничего страшного. Смолов великолепный форвард. И команда может сыграть по схеме с двумя нападающими.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2016 07:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 12 июля 2016, 22:58

      ....пусть валят скорее все в европу...может там их наконец то заставят тренироваться а не шампунь с пивом жрать!!!

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 12 июля 2016, 22:34

      Федя даже не думай!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 12 июля 2016, 14:23

      а что?? у Смолова есть предложение из Лилля?? четА большие сомнения у меня

      0
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      Рейтинг: +1

      Tabasik007 12 июля 2016, 11:17

      Поближе к Монте Карло отдыхать ))) только будут ли ему столько же платить это уже вопрос )))

      -1
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      Рейтинг: +5113

      hunta 12 июля 2016, 09:04

      Не перейдёт....

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 12 июля 2016, 08:55

      рано ему еще. сядет на лавку в Лилле.

      0
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      Рейтинг: +124

      marshal9 12 июля 2016, 08:30

      бред какойто

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      Рейтинг: +74

      koka7751 12 июля 2016, 08:24

      Феди в "Краснодаре" бы продержатся. А то сядет на скамейку запасных.

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      Рейтинг: +18

      Пабло6 12 июля 2016, 07:59

      даешь молодежь

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