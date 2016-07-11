ФНЛ. «Балтика» стартовала с минимальной победы над «Шинником»

Калининградская «Балтика» в 1-м туре первенства ФНЛ обыграла на своем поле ярославский «Шинник». Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Сердюк с пенальти в компенсированное к первому тайму время.

Первенство ФНЛ. 1-й тур

Балтика (Калининград) – Шинник (Ярославль) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сердюк, 45 (с пенальти).

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