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    ФНЛ. «Балтика» стартовала с минимальной победы над «Шинником»

    Калининградская «Балтика» в 1-м туре первенства ФНЛ обыграла на своем поле ярославский «Шинник». Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Сердюк с пенальти в компенсированное к первому тайму время.

    Первенство ФНЛ. 1-й тур

    Балтика (Калининград) – Шинник (Ярославль) – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сердюк, 45 (с пенальти).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2016 21:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 11 июля 2016, 23:02

      Работаю в охране в эпицентре. Время 10 часов. Подходят ко мне 2 игрока шинника из Ярославля которая час назад закончила игру с Балтикой и спрашивают : где у вас можно купить алкоголь ? Спрашиваю что именно? Говорят водку. И как после этого верить что игроки у нас профессионалы?)))) Кокорин и Мамаев пьют в монте Карло а два игрока шинника в магазине Вестер водку покупают )))))) и это профессионалы?

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