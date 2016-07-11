ФНЛ. «Балтика» стартовала с минимальной победы над «Шинником»

Работаю в охране в эпицентре. Время 10 часов. Подходят ко мне 2 игрока шинника из Ярославля которая час назад закончила игру с Балтикой и спрашивают : где у вас можно купить алкоголь ? Спрашиваю что именно? Говорят водку. И как после этого верить что игроки у нас профессионалы?)))) Кокорин и Мамаев пьют в монте Карло а два игрока шинника в магазине Вестер водку покупают )))))) и это профессионалы?
Калининградская «Балтика» в 1-м туре первенства ФНЛ обыграла на своем поле ярославский «Шинник». Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Сердюк с пенальти в компенсированное к первому тайму время.
Первенство ФНЛ. 1-й тур
Балтика (Калининград) – Шинник (Ярославль) – 1:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Сердюк, 45 (с пенальти).