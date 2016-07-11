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    ФНЛ. «Факел» обыграл «Волгарь» в Астрахани

    Воронежский «Факел» одержал победу над «Волгарем» в 1-м туре первенства ФНЛ. Матч, проходивший в Астрахани, завершился со счетом 2:1. Гости открыли счет в конце первого тайма усилиями Михаила Бирюкова, а удвоили свое преимущество в начале второй половины – отличился Иван Лукьяновс. Гол престижа провел Сергей Зуйков с пенальти.

    Первенство ФНЛ. 1-й тур

    Факел (Воронеж) – Волгарь (Астрахань) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бирюков, 42; 0:2 – Лукьяновс, 52; 1:2 – Зуйков, 69 (с пенальти).

    Удаления: Лукьяновс, 74.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2016 19:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 12 июля 2016, 03:38

      ФНЛ. «Факел» обыграл «Волгарь» в Астрахани
      Факел (Воронеж) – Волгарь (Астрахань) – 1:2 (0:1)

      Хорошая статья.

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 11 июля 2016, 20:03

      поздравляю факел с победой!..молодцы!...

      0
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      Рейтинг: +15

      Kotljar01 11 июля 2016, 19:30

      С победой Воронеж! Хорошо бы все игры на таком уровне проходили

      2
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Kotljar01 11 июля 2016, 19:43

      Всё зависит от финансирования... Уверен, что Факелу было по силам ещё в прошлом сезоне выйти в РФПЛ, но всё упирается в деньги...

      0
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      ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > mdu86 11 июля 2016, 20:05

      рановато еще ..... еще нет стабильного состава...

      -1
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