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    Мутко: «Петиция за роспуск сборной России – некая оценка уровня футбола в России»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о петиции за расформирование сборной России. Отметим, что на данный момент ее подписало более 860 тысяч человек.

    «Конечно, петиция будет обсуждаться – учитывая то количество подписей, что собрали люди. Это некая оценка не только качества выступления сборной, но отчасти и уровня футбола. Это момент, который нам нужно учитывать, и мы будем это делать при формировании новой команды, и при назначении тренера. С этим надо считаться.

    Такое количество подписей за роспуск сборной – минимальный потенциал людей, небезразличных футболу. И на этих людей нужно опираться, объяснять им свои шаги. Если они будут видеть, что сборная развивается в нужном направлении, то команда получит хорошую поддержку, которая ей необходима – такую, какая была в 2008 году», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    11.07.2016 16:18
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +13

      Трах- Тибетох 14 июля 2016, 07:56

      Так ну это всё интересно тренера отстранили игроков обматерили и А как там насчёт федерации членов да председателя Ведь это они тренера назначали стало быть и за сборную в ответе а как известно чем выше пост тем ответственность сильнее

      0
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      Рейтинг: +79

      dmitri80 11 июля 2016, 23:22

      А небольшая паника то у Му-му есть))) так и его могут петициями сплавить

      0
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      Рейтинг: +231

      yanedo 11 июля 2016, 20:54

      где петиция за отставку мудка я думаю голосов будет не меньше

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 11 июля 2016, 19:43

      следующая петиция будет об отставке мудко..и тогда интересно будет почитать комментарии министра российского спорта.... хотя от спорта при этом министре почти ничего не осталось... да и мудко никаких отставок не грозит).....

      7
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      Рейтинг: +2229

      river31 11 июля 2016, 19:26

      Посол вонь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 июля 2016, 19:23

      Отменяй лимит клоун и пиши заявление на уход... Задрал уже вечно ссылаться на 2008 год, что было, то было, нужно смотреть на нынешнюю ситуацию и предпринимать другие меры...

      2
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 11 июля 2016, 18:13

      Разогнать бы всех вас там,пиявки )

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Legioner-05 11 июля 2016, 18:21

      Уточняйте,где?

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 11 июля 2016, 17:34

      500 000 дебилов.

      -3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Тraumtanzеr 11 июля 2016, 18:16

      Хотел написать 860,но увидев,как вас минусуют ,передумал)))

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > андрей андреев 13 июля 2016, 18:11

      Дебилы и минусуют.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 11 июля 2016, 17:28

      муДко отставка

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 июля 2016, 16:43

      Да? А сам он не причём? Со своим лимитом? И оравой мерзавцев на футбольных сайтах обзавёлся, которые "стрелки переводят" с Мутко на кого угодно!

      Минусуйте, уроды мутковские!!!

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 11 июля 2016, 17:09

      НУ КАКОЙ САЙТ БЕЗ ТРОЛЕЙ. Это уже профессия.Скоро можно будет поступать в Вуз на специальность"Троллинг , модерация и администрирование сайтов".)))

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