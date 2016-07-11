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    Жирков: «Стиль Луческу? Он похож на газзаевский»

    Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением об особенностях работы с новым главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу.

    – Конечно, когда приходит новый тренер, это всегда непросто. Он хочет перестроить игру, от этого и такие результаты. Все голы, которые пропустили, мы скорее забили сами себе, все случилось из-за наших ошибок. Надеюсь, в следующих играх, тем более, в официальных будет другой результат.

    – Вы в такой ситуации – с новым тренером – оказывались несколько десятков раз. Это всегда так?

    – Когда-то это проходит незаметно, а когда-то нужно немного и потерпеть. Наверное, прежде наша игра больше строилась на лидерских качествах отдельных футболистов, сейчас же тренер хочет видеть больше взаимодействия. Возможно, поэтому и результата пока нет.

    – Стиль Луческу – как вы его опишите? На что он похож?

    – Многое из того, что мы делаем на тренировках, похоже на тренировки Газзаева. Некоторые упражнения на поле, тот же бассейн. У него тоже сидели на время под водой, эстафеты проводили, как это было и сейчас, в Австрии. Вспомнил те старые времена.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2016 13:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +215

      iuda 12 июля 2016, 10:00

      Ваш стержень уже в Поднебесной. Какое взаимодействие без него? А в бассейне вы синхронным плаванием занимаетесь?

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 июля 2016, 18:47

      С бассейном - удобная штука убирать балласт! Вынырнул - нарушил дисциплину и в дубль, ну а не вынырнул - туда ему и дорога... :-))))

      1
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      Рейтинг: +42

      Lb40 11 июля 2016, 17:20

      Чё т их забавы в бассейне не сказываются на результате,самим то не противно всем сливать???

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 июля 2016, 15:58

      Учит в фонтане деньги собирать. Молодец Луческу!

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 июля 2016, 15:05

      Боаш все по пейнтболу гонял а этот подводным плаванием занялся

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 11 июля 2016, 14:59

      Хорошо.

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