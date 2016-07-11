Азмун подал заявление в Палату по разрешению споров ФИФА на «Рубин»

Аааааааа вон оно что михалыч, а то я уж думал "Ростов" это прям злые гопники, отжали игрока у Рубина, а оказывается Рубина жаба душит отпускать игрока за такие деньги. (Реально то он явно побольше 2,5 евро лямов стоит)
Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал подробности конфликта, который разгорается вокруг «Рубина» и форварда Сердара Азмуна, готовящегося к новому сезону в составе «Ростова».
– По моей информации, у Азмуна в контракте с «Рубином» существует опция так называемого buy-out. Согласно ней, казанцы обязаны осуществить трансфер футболиста в любой клуб, который предложит определенную сумму. Разумеется, с согласия игрока.
– Такое предложение делал «Ростов»?
– Да, и предложена была та сумма, которая обозначена в контракте Азмуна.
– Это 2,5 миллиона евро?
– Без комментариев.
– Что ответил «Рубин» на предложение дончан?
– Отказался исполнять контракт. Хотя и «Ростов», и футболист были согласны на такой вариант. На взгляд Азмуна, именно «Рубин» нарушил договор, отказавшись его продавать.
– «Рубин» заявляет о том, что подаст жалобу в ФИФА.
– Да, читал такой комментарий, но дело в том, что сам футболист уже обратился в Палату по разрешению споров ФИФА. Какие требования у Азмуна? Признать, что контракт нарушили в Казани. В ФИФА приняли дело к рассмотрению и отправили документы в «Рубин» для того, чтобы запросить позицию клуба. В общем, существует спор, но инициирован он футболистом. Сам Азмун никуда не сбегал, ничего не нарушал – просто хотел исполнения контракта его прежней командой.
– Заявление об уходе из «Рубина» он написал?
– Да. Трижды – с просьбой исполнить контракт. На четвертый он расторг соглашение. Для Азмуна странно слышать заявления, что его дисквалифицируют и вернут. Он не вещь, чтобы возвращать.
– У «Ростова» же вот-вот заявка на еврокубки. Успеют?
– Возможно, ясность наступит на следующей неделе.