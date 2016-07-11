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    Азмун подал заявление в Палату по разрешению споров ФИФА на «Рубин»

    Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал подробности конфликта, который разгорается вокруг «Рубина» и форварда Сердара Азмуна, готовящегося к новому сезону в составе «Ростова».

    – По моей информации, у Азмуна в контракте с «Рубином» существует опция так называемого buy-out. Согласно ней, казанцы обязаны осуществить трансфер футболиста в любой клуб, который предложит определенную сумму. Разумеется, с согласия игрока.

    – Такое предложение делал «Ростов»?

    – Да, и предложена была та сумма, которая обозначена в контракте Азмуна.

    – Это 2,5 миллиона евро?

    – Без комментариев.

    – Что ответил «Рубин» на предложение дончан?

    – Отказался исполнять контракт. Хотя и «Ростов», и футболист были согласны на такой вариант. На взгляд Азмуна, именно «Рубин» нарушил договор, отказавшись его продавать.

    – «Рубин» заявляет о том, что подаст жалобу в ФИФА.

    – Да, читал такой комментарий, но дело в том, что сам футболист уже обратился в Палату по разрешению споров ФИФА. Какие требования у Азмуна? Признать, что контракт нарушили в Казани. В ФИФА приняли дело к рассмотрению и отправили документы в «Рубин» для того, чтобы запросить позицию клуба. В общем, существует спор, но инициирован он футболистом. Сам Азмун никуда не сбегал, ничего не нарушал – просто хотел исполнения контракта его прежней командой.

    – Заявление об уходе из «Рубина» он написал?

    – Да. Трижды – с просьбой исполнить контракт. На четвертый он расторг соглашение. Для Азмуна странно слышать заявления, что его дисквалифицируют и вернут. Он не вещь, чтобы возвращать.

    – У «Ростова» же вот-вот заявка на еврокубки. Успеют?

    – Возможно, ясность наступит на следующей неделе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2016 12:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 июля 2016, 13:52

      Аааааааа вон оно что михалыч, а то я уж думал "Ростов" это прям злые гопники, отжали игрока у Рубина, а оказывается Рубина жаба душит отпускать игрока за такие деньги. (Реально то он явно побольше 2,5 евро лямов стоит)

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > FanatSerj 11 июля 2016, 16:19

      7,а купили за 300000

      -1
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 11 июля 2016, 18:59

      Азмун ярко заиграл у Бердыева, а в "Рубине", похоже, считает, что все заслуги Бердыева - это их заслуги! Равно как и БАБЛО с этого... Хотя и поступили они в своё время с КББ по-свински... Если честно, то другого видения ситуации у меня нет... Хотя утверждать что-либо окончательно ничего не могу, ибо контракта не видел... Впрочем, предполагаю, что все наши контракты с футболистами заключены с нарушениями требований действующего законодательства, как и все прочие в специфических областях деятельности, где больше подходят гражданско-правовые, а не трудовые правоотношения...

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      Рейтинг: +256

      Ris 11 июля 2016, 13:18

      Что-то я запутался. Рубин отдал Ростову в аренду с правом выкупа игрока, Ростов по окончании срока аренды предложил Рубину заранее прописанную сумму, Рубин пошел на попятную. Азмун разочаровался и решил воспользоваться опцией buy-out, но Рубин снова отказал? Wtf?

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      Рейтинг: +61

      badryashev > Ris 11 июля 2016, 13:54

      Это пока только слова. Одна сторона говорит одно, вторая - тоже свою правоту доказывает, это естественный процесс. Мы же с вами этого контракта не видели, не читали, что кому предложили достоверно не знаем. Поэтому мое мнение такое: надо дождаться решения, от ФИФА или от суда какого-то, и только потом высказываться о правых и виноватых.

      -2
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      Рейтинг: +429

      Qranat > badryashev 11 июля 2016, 14:30

      Инициатива Азману по разрешению спора расставляет все точки над" И"... Что-то казанские кроме грязи отмороженного БО никакой конкретики не озвучили и жалобу в ФИФА и УЕФА не направляли.... что еще нужно для понимания истины ?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Qranat 11 июля 2016, 16:24

      Они что думали,Бердыев идиот?

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      Рейтинг: +429

      Qranat 11 июля 2016, 12:31

      Ну что же... нового ничего НЕТ - руководство Республики и клуба вновь подмочило себе репутацию в футбольном мире, не выполняя договорные обязательства !!! А гнилая газетенка БО только подбрасывает уголек, расжигая скандал и делая из руководителей "Рубина" клоунов... и они это заглатывают. Кто же теперь, уважающий себя (игрок, тренер) пойдет в эту бригаду хитроманов... если только за баблом ? Все перевернули с ног на голову, а оказывается виновен казанский неуклюжий и не самостоятельный менеджмент с руководством, а не маэстро Бердыев и Азмун. Позорники. ФИФА, кроме решения по контракту Азмуна еще нужно и наказать казанских бабками и дисквой, или ограничениями по трансферам. Юрист прямо заявил, что РФПЛ обязаны были внести Азмуна в заявку "Ростова" и до разбирательства. Думаю, нужно и Прядкина уже научить жить по футбольным законам, а не по понятиям - у кого адм. ресурс, тот и прав. Почему-то по Еременко у него не было сомнений по регистрации в армейском легионе, а по Азмуну появились... Или это интерес еще и третьих лиц в лице боссов ЦСКА, Зенита и Спартака, а не только Рубиновых ? Посмотрим как еще и Мутко со своей бригадой отреагирует. А вообще-то пора все футбольное руководство отправлять в отставку... Достали. За Державу обидно.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Qranat 11 июля 2016, 16:23

      Не хотелось бы вас огорчать ,но державой торгуют оптом и в розницу.(Кстати,сегодня продали "Алмазы России",одну из крупнейших компаний в мире по добыче алмазов)

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