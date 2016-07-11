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    Стали известны победители Фантазисты

    «Бомбардир» подвел итоги конкурса прогнозов нового формата – Фантазиста, который был приурочен к финалу Евро-2016. Победителем стал пользователь IAmZlatan, который дал 13 правильных ответов и набрал 1520 баллов из 1860 максимально возможных. Ему достается модный плеер iPod Nano.

    Второе место занял Безиров Асланчик с 11-ю правильными ответами и 1290 баллами рейтинга. Он получает футболку сборной Португалии. Третью строчку застолбил за собой Тони Монтана. Он всего 10 баллов уступил пользователю, который стал вторым – 1280 очков и 12 ответов, заполучив майку Франции. Отметим, что участник Haper также набрал 1280, но Тони Монтана отправил свои ответы раньше, поэтому и расположился в рейтинговой таблице выше.

    50 лучших игроков получат по 200 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба. А попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

    Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами до 15 июля. Напишите на bets@bombardir.ru с пометкой «Фантазиста». В письме укажите свой ник и занятое место.

    «Бомбардир» хочет узнать ваши впечатления о конкурсе нового формата. Делитесь своим мнением в комментарии о том, что понравилось, что надо будет еще доработать, а также хотели бы ли вы, чтобы Фантазиста проводилась и по другим матчам.

    ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

    1. Кто станет победителем ЧЕ-2016? – Португалия

    2. Итоговый счет (за основное время матча без учета дополнительных таймов) – 0:0

    3. На какой минуте будет забит первый гол? – 106-конец второго доп. тайма

    4. Забьет ли игрок, который выйдет на замену? – Да

    5. Что произойдет раньше: аут или угловой? – Аут

    6. Роналду забьет со штрафного? – Нет

    7. Какая команда первой нарушит правила? – Португалия

    8. Какой частью тела будет нанесен первый удар в створ? – Головой

    9. Будет автогол – Нет

    10. Будет удаление – Нет

    11. Дойдет ли матч до серии пенальти? – Нет

    12. Какая команда будет больше владеть мячом? – Франция

    13. Порвется форма – Нет

    14. В течение матча пойдет дождь – Нет

    15. На поле выбежит фанат – Да

    16. В финале Евро-2016 сыграет сборная России – Нет

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2016 11:47
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 13 июля 2016, 21:52

      13 ответов и только 1130 баллов минус 2.3 и 8 вопрос по количеству ответов должен быть одним из лидеров а в реале только 10 и бустеры в 11х11 не начислены

      0
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      Рейтинг: +92

      Uliana Lu > giluxa1963 15 июля 2016, 16:05

      ВАЛЕРИЙ, НАПИШИТЕ НАМ НА ПОЧТУ! уже кричу об этом, чтобы вы, наконец, заметили.

      как мы узнаем вашу команду и айди в игре 11х11, если вы нам эту информацию сами не скинете?

      все, кто хотел бустеры, написал нам и уже давно их получил.



      хорош ныть, действуйте. тем более, что огромных усилий от вас тут вообще не требуется.



      P.S. bets@bombardir.ru

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Uliana Lu 23 июля 2016, 11:20

      ну написал и что толку как не было бустеров так и нет кидалы

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 13 июля 2016, 21:43

      у меня 10 место как получить бустеры

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      Рейтинг: +92

      Uliana Lu > giluxa1963 15 июля 2016, 14:39

      написать на bets@bombardir.ru

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      Рейтинг: +22

      Alex5813 12 июля 2016, 19:49

      780(

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 12 июля 2016, 09:47

      Мои поздравления победителем!

      0
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      Рейтинг: +50

      magg27 12 июля 2016, 06:16

      Поздравляю победителей!

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 12 июля 2016, 05:30

      всего 540 (((

      0
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 11 июля 2016, 22:45

      первое место что, все результаты угадал??

      0
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 11 июля 2016, 22:42

      вы бы хотя бы рейтинг опубликовали. Интересно же кто какое место занял

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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Anton-champion 11 июля 2016, 22:51

      нажмите на ссылку в Фантазисте - там есть рейтинг первых 50. И каждый человек может увидеть свои результаты.

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      Рейтинг: +67

      ilya43rus 11 июля 2016, 21:36

      1110(((

      0
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      Рейтинг: +544

      avera 11 июля 2016, 20:57

      Такую вещь нужно делать периодически.

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