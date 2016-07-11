В Фантазисте приняло участие более 1000 человек

В честь финала чемпионата Европы по футболу 2016 «Бомбардир» проводил конкурс прогнозов нового формата – Фантазиста. И 1196 пользователей сайта не пропустили одно из главных событий июля.

Главным призом стал плеер iPod Nano, который уже сегодня узнает имя своего владельца. Обладатели второго и третьего мест получат майки сборной Португалии и Франции соответственно.

Победители конкурса, в котором мог участвовать любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира», станет известны сегодня примерно 12:00 мск.