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    Месси может уйти из «Барселоны» в 2018 году

    «Барселона» может лишиться в 2018 году своего лидера – Лионеля Месси, который может покинуть каталонскую команду после завершения своего действующего контракта. В последнее время дела у Месси пошли на спад. Этому поспособствовали поражение сборной Аргентины от Чили в финале Кубка Америки, а также вынесенный недавно приговор суда за уклонение от уплаты налогов, по которому футболисту полагается срок в 21 месяц тюрьмы.

    Напомним, после поражения в Кубке Америки Месси объявил о завершении карьеры в национальной команде.

    Источник: Sport.es

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    11.07.2016 08:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 12 июля 2016, 09:22

      ну на врядли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      DIMON425 11 июля 2016, 21:04

      бред

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 11 июля 2016, 11:56

      Всё когда-то заканчивается.

      0
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      Рейтинг: +97

      Кудайберген 11 июля 2016, 10:22

      Всему когда то приходит конец.

      0
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      Рейтинг: +5

      geragera 11 июля 2016, 08:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пусть уходит

      -5
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      Рейтинг: +1423

      Parham 11 июля 2016, 08:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Согласен, надо бежать - пока не посадили!!!

      -6
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