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    Сиссоко: «У нас не было цели травмировать Роналду»

    Хавбек сборной Франции Мусса Сиссоко прокомментировал поражение команды в финале Евро-2016 от сборной Португалии (0:1).

    «Сегодня не хватило удачи, но это футбол. Не всегда превосходство над соперником гарантирует победу. Мы разочарованы, но наша команда прогрессирует с каждым днем.

    Травма Роналду? У нас не было цели вывести его из игры», – заявил Сиссоко в интервью RTL.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2016 05:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 11 июля 2016, 19:45

      Слушайте нытики ,это контактный вид спорта ;нехуй играть,если не готов к травмам !!!!и вы уже так бесите больше чем Роналду ,хуева армия поклонников Роналду !!!

      0
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      Рейтинг: +399

      guron88 11 июля 2016, 10:19

      Сиссоко может рассказывать, что угодно... Только кто этому поверит...

      3
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      Рейтинг: +240

      gambler35 11 июля 2016, 10:18

      Тоже так показалось. За 10 мин-3 раза в колено...

      1
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      Рейтинг: +31

      Den_N_V 11 июля 2016, 09:42

      Да конечно... Просто в калено хренячили, пока не выбили!

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