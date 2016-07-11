Сиссоко: «У нас не было цели травмировать Роналду»

Хавбек сборной Франции Мусса Сиссоко прокомментировал поражение команды в финале Евро-2016 от сборной Португалии (0:1).

«Сегодня не хватило удачи, но это футбол. Не всегда превосходство над соперником гарантирует победу. Мы разочарованы, но наша команда прогрессирует с каждым днем.

Травма Роналду? У нас не было цели вывести его из игры», – заявил Сиссоко в интервью RTL.