Заммер покинул пост спортивного директора «Баварии»

Спортивный директор «Баварии» Маттиас Заммер объявил о том, что покидает занимаемую должность. Отметим, что контракт функционера рассчитан до лета 2017 года, однако он принял решение покинуть клуб по собственной инициативе.

Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем 48-летнего специалиста, из-за которых Заммер не готов был полноценно вернуться к выполнению своих обязанностей.

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