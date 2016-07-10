Заммер покинул пост спортивного директора «Баварии»

Заммер - это тот самый человек, который реформировал футбольную систему Германии. Это он сделал футбольные академии подобными школе. При нем баварцы наконец то выиграли ЛЧ и становятся чемпионами с 20-ти очковым отрывом.
Большая потеря для Баварии (ну и для футбола Германии, если то что пишут про здоровье правда)
Спортивный директор «Баварии» Маттиас Заммер объявил о том, что покидает занимаемую должность. Отметим, что контракт функционера рассчитан до лета 2017 года, однако он принял решение покинуть клуб по собственной инициативе.
Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем 48-летнего специалиста, из-за которых Заммер не готов был полноценно вернуться к выполнению своих обязанностей.
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