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    Заммер покинул пост спортивного директора «Баварии»

    Спортивный директор «Баварии» Маттиас Заммер объявил о том, что покидает занимаемую должность. Отметим, что контракт функционера рассчитан до лета 2017 года, однако он принял решение покинуть клуб по собственной инициативе.

    Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем 48-летнего специалиста, из-за которых Заммер не готов был полноценно вернуться к выполнению своих обязанностей.

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    Источник: ФК «Бавария»

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    10.07.2016 19:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +28

      Ferdinand_rus 10 июля 2016, 20:57

      Заммер - это тот самый человек, который реформировал футбольную систему Германии. Это он сделал футбольные академии подобными школе. При нем баварцы наконец то выиграли ЛЧ и становятся чемпионами с 20-ти очковым отрывом.
      Большая потеря для Баварии (ну и для футбола Германии, если то что пишут про здоровье правда)

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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 10 июля 2016, 20:01

      Жаль((( Здоровья.....

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