Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нигматуллин: «Финал Евро-2016 завершится со счетом 2:1 в пользу Франции»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего финала чемпионата Европы между сборными Португалии и Франции. Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

    «На предварительных этапах чемпионата Европы были и более принципиальные противостояния. Но дошли хозяева турнира и Португалия волею жребия и случая. Здесь шансы процентов 60 на 40 в сторону Франции. Их сборная крепче по составу, прекрасная игра Антуана Гризманна соответствует прекрасной игре Криштиану Роналду, но у французов есть и другие сильные игроки. Однако в финале все может быть, Португалия набирает от матча к матчу, и никому эта игра не покажется легкой прогулкой. Однако матч завершится со счетом 2:1 в пользу сборной Франции», – сказал Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2016 13:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11