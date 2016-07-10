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    Юрист: «Если хотите расформировать сборную, то нужно закрыть федерацию»

    Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал возможный роспуск сборной России. Напомним, что на днях россияне создали петицию, которой предлагается расформировать национальную команду.

    «С юридической точки зрения, эта петиция – просто выражение мнения людей. Change.org – это удобный способ систематизирования разных точек зрения. В первую очередь это нужно для донесения мнения всем участникам данного процесса. Теперь наша сборная знает, что более 700 тысяч человек хотят ее распустить. Но юридически за состав национальной команды отвечает министерство спорта и РФС, поэтому только они могут решать вопрос состава.

    Если хотите расформировать сборную, то нужно закрыть федерацию, которая развивает этот вид спорта. Конечно, руководство РФС и министерство спорта могут ответить на недовольство людей, но никаких обязательств реагировать на петицию в Change.org ни у кого нет», – отметил Прокопец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2016 09:48
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 июля 2016, 13:15

      Не нужно быть буквоедами! Вопрос стоит об отстранении игроков, заваливших ЧМ в Бразилии и Евро во Франции от сборной России! Чтобы их и близко не было в составе сборной!

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 10 июля 2016, 12:57

      тупое быдло че то там в инете подписывает )))) ничтожные фанаты и просто тупые люди подписываю всякие петиции, ахаха )

      -1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 10 июля 2016, 12:27

      .....если рфс не примет ни каких мер, то собрать петицию о недоверии руководству рфс с требованием распустить уже его

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 10 июля 2016, 10:45

      Больше с экономим, если отменим ЧМ 2018 в России.

      0
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      ...
      Рейтинг: +256

      Ris > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 10 июля 2016, 10:53

      Точка невозврата пройдена. Деньги выделены и благополучно пилятся. Поздно.

      4
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      Рейтинг: +18

      severs 10 июля 2016, 10:34

      Надо уволить мутко предлагаю создать петицию по этому поводу

      4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > severs 10 июля 2016, 11:10

      есть такая, давно уже

      1
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 > Diesel133 10 июля 2016, 12:55

      Где? Ссылку скиньте.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 июля 2016, 10:30

      Увольте руководство а то оно спряталось безответственно за спинами футболистов и отсиживается.

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      Рейтинг: +49

      De-create 10 июля 2016, 10:20

      В том то и дело! что значит распустить сборную? Ее и так сейчас нет, можно сказать распустили, к другим матчам будут снова собирать! бред какой-то! и про сэкономленные деньги в петиции. На чем сэкономленные??? Петиция была действием настолько далеких от футбола людей, на сколько это возможно!

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