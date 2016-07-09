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    Аленичев: «Спартак» ждет двух новых игроков на сборе в Германии»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу команды в товарищеском матче против «Сараево» (2:0).

    «Я доволен тем, что команда закончила сбор в хорошем ключе. Перед товарищеским матчем против «Сараево» я попросил ребят победить, и они это сделали. Нужно учитывать, что матч проходил в жаркую погоду, игрокам где– то не хватало свежести. Второй тайм команда провела хорошо, было создано 6-7 голевых моментов, но меня беспокоит реализация, которая была не самой лучшей, сопернику мы дали создать 3-4 момента у своих ворот.

    Конечно, на данный момент мне недостаточно тех игроков, которые пополнили команду. На заключительном сборе в Германии мы ждем еще двух игроков, которые нас усилят», – заявил Аленичев.

    Источник: ТАСС

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    09.07.2016 23:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 июля 2016, 07:44

      Ждём-пождём.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      palych1974 10 июля 2016, 07:13

      Все ждём!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 10 июля 2016, 01:52

      и зенит чет всем проигрывает

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      dmitri80 10 июля 2016, 00:53

      С учетом распродажи Зенита, непоняток в Локомотиве, возможного синдрома второго сезона в Ростове - шансы войти в тройку растут. Надеюсь новички будут хотя бы выше среднего уровня.

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