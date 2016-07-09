Колосков: «Распустить сборную России – значит закрыть ее на какое-то время, попросту не собирать и не участвовать в ЧМ-2018»

Вот этих "захваленных и незаменимых" красавчиков, сливших ЧМ-2014 и Евро-2016 и распустить! Забыть о них! Им были даны шансы, но они их загубили! Набирать новых ребят, не нюхавших пороху в сборной и 2 года их вести ло ЧМ в России! Филимонов допустил одну ошибку и про него забыли на 16 лет. А эти неприкасаемые?
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением по поводу петиции о роспуске сборной России. Напомним, на данный момент она набрала 700 тысяч подписей.
«Что такое – распустить сборную команду? Ликвидировать всех футболистов, которые были в заявке? Есть шесть-семь человек, которые вообще не выходили на поле на Евро-2016. Великолепно сыграл Игорь Акинфеев, хорошо – Василий Березуцкий и Олег Шатов. Их тоже распустить? Сборная и так уже распущена. Нет тренера – нет команды. Петиция – это какая-то чушь, вокруг которой создали ажиотаж. Ни один орган не вправе распустить сборную. Это прерогатива РФС.
Прошли те времена, когда команду ЦСКА распустили из-за того, что сборная плохо выступила на Олимпиаде. Потом всем вернули звания заслуженных мастеров спорта. Как только болельщики разъяснят, что значит распустить сборную, футбольные функционеры отреагируют на петицию. Распустить – это значит закрыть на определенное время, не собирать ее попросту, не участвовать в чемпионате мира 2018 года», – отметил Колосков.