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    Тихонов: «Обращаюсь к Путину с просьбой прислушаться к профессионалам от спорта и отправить Мутко в отставку»

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отправить в отставку министра спорта России Виталия Мутко.

    «Посмотрел передачу о Бразилии. Показали окраины, как бедно живут бразильцы, но больше всего мне запомнилось, что все пляжи, все площадки забиты футболом. Народ живет в нищете, но женщина с ребенком на руках, наблюдающая за игрой говорит: «Мы живем бедно, но у нас есть футбол». Сейчас собирают подписи о расформировании сборной России. Подписалось уже 600 тысяч человек.

    Этот вопрос надо отдать профессионалам, таким как Валерий Газзаев, Юрий Семин. Когда он был тренером ЦСКА, команда выигрывала Кубок УЕФА, радовалась вся страна. Слуцкий – это тренер совсем не уровня сборной, человек, который не был даже профессиональным игроком, даже для ЦСКА он слабоват, что показывают его скромные успехи на европейском уровне. А в России все решают деньги. На таком же уровне квалификация и нашего министра Виталия Мутко и его правой руки Натальи Желановой.

    Возвращаясь к передаче о Бразилии, отмечу, что на окраинах России люди живут также бедно, как в Бразилии, но там хоть тепло, а у них суровые российские зимы. Спорт – это последняя радость, которую Мутко со своей бездарной командой отнимает у народа. Слава богу, что у нас есть президент способный разобраться в этом хаосе, который возродил вооруженные силы, и мы теперь можем спокойно себя чувствовать. Я обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину с просьбой прислушаться к профессионалам от спорта и отправить в отставку министра», – написал на своем сайте Тихонов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.07.2016 18:18
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 9 июля 2016, 23:18

      Слуцкий который год у Зенита с огромным бюджетом чемпионство отнимает. Из Лиги Чемпионов выжимают все что можно, с группами им который год уже не везет - одни гранды попадаются. А сборной игроки которой плевать хотели на игру, так как им и так хорошо живется с их зарплатой никакой тренер не поможет, пока не отменят лимит. Зачем брать интервью у человека из совсем другого вида спорта... Единственное в чем прав - Мутко гнать нужно, раз отменять лимит не хочет. Такое ощущение что ему доплачивают за то чтобы сохранил его. Уже до самых недалеких дошло, что лимит рушит наш футбол.

      2
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin > Shaitan. 10 июля 2016, 01:42

      Как ты говоришь игроки сборной плевать хотели на игру, а не кони ли там играют Слуцкого, в Российском футболе все решают деньги, а на международном турнире играют игроки и сразу виден их класс..

      0
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      Рейтинг: +1341

      Lilipyt 9 июля 2016, 21:51

      Как же уже задолбали эти "эксперты" со своими Газаевыми и Семинавами. Что один, что второй них#я не добились в сборной. Газаев выиграл евро кубки 1000 лет назад, а клубы под руководством Семина вылетают с премьер лиги.

      -3
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 9 июля 2016, 21:45

      В спорте как у мафии - ничего личного это просто бизнес.
      Не заморачивайте свои головы все решают деньги.

      1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 9 июля 2016, 21:40

      "Профессионалов много,а корешей мало,поэтому...хер я клал на ваше мнение." - Путин.

      0
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      Рейтинг: +34

      налим 9 июля 2016, 21:20

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      Да при чём здесь мутко то, нужны футболисты а не люди получающие огромные деньги ходя пешком по полю отрабатывая их. Надо молодых привликать с провинции,а не пол команды сборной с ЦСКА что от них толку то, нужно после каждого турнира крупного если проиграли разгонять всю сборную вспомните ЧМ-2014 такая же картина группа одна из лёгких была и результата нуль из группы не вышли и сейчас на ЧЕ-2016 точно так же. Разгонять всех со сборной надо и менять всё полность начинать всё с нуля. Ни надо сваливать всё на мутко да слуцкого помните ЧМ-2018 будет в России и всё будет точно так же за 2 года команду не собрать не подготовить.

      -8
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > налим 9 июля 2016, 21:42

      А теперь подумай,почему нет молодёжи,почему она не играет,почему она получает тонны денег и кто за это отвечает?

      5
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      Рейтинг: +1341

      Lilipyt > налим 9 июля 2016, 22:05

      Нам надо менять систему образования тренировочного процесса, как игроков, так и тренеров. И всем этим должен заниматься министр спорта. Мутко ничего не делает для развития футбола, только строим искусственные поля, на которых играть тяжело, да и за полями не ухаживают, только стелят этот ковролин, и все на этом, справились. Сейчас пишут петицию кому не лень, ну уберут этих "профессионалов", а кто вместо них?! У нас нет других игроков, которые смогут заменить и прибавить в организационном плане. И поэтому сначала нужно создать систему при которой у нас наконец-то появлялись в футбольных школах игроки, которым не пришлось объяснять, чего стоит выступление за национальную сборную.

      1
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      Рейтинг: +75

      Pirboy71 9 июля 2016, 20:44

      Давно пора, пускай мутит подальше от сюда..

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Pirboy71 9 июля 2016, 22:42

      Где-нибудь на лесосеке в солнечном Магадане.)))

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      Рейтинг: +81

      Freeman84 9 июля 2016, 20:34

      В принципе Тихонов все верно расписал, но вот проблема в том, к кому он обращается. Ботокс своих подельников, как известно, не бросает (смердюков. васильева, мендель и пр.). Даже если и уберут мудко с занимаемой должности, то переведут куда нибудь (в минздрав, например) чтобы еще что-нибудь (до)развалить.

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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Freeman84 9 июля 2016, 21:14

      Смешные иллюзии. Все министры останутся на своих постах до 2018. Министр Скворцова отлично валит здравоохранение России (уже закрыла 80 000 фельдшерских пунктов и районных больниц, так что смертность по России впервые в 21 веке превысила рождаемость), но еще не полностью развалила. Она должна сама доделать свою работу, так что в Минздраве, равно как и в других, столь же успешных министерствах вакансии для Мутко пока нет.

      3
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      Рейтинг: +81

      Freeman84 > Вомбат 9 июля 2016, 23:01

      Да я в курсе, жена работала участковым терапевтом, пока зарплата не стала ниже прожиточного минимума ... нашего кота. Тут дело не в том, куда назначат мудко, а в том, что х...ло своих подельников ракирует, а не наказывает.

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 9 июля 2016, 20:33

      ....путину писать бесполезно...он занимается геополитическими проблемами!....уверен, он знать не знает про кокошу и мамашу...он скорее всего еще думает, что наши играют на евро и узнает о позоре только, когда франция возьмет кубок европы....а в искренность тихонова я не очень верю...скорее всего паря набивается в единороссы

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      Рейтинг: +81

      Freeman84 > Саня БУБА 9 июля 2016, 20:36

      Не будьте наивны! Это человек, который ежегодно следит за Евровидением (со слов его прессека Песикова), не говоря уже о спорте. Аршавин в 2008 после каждой победы встречался с пу и ме. Для него все геополитика, особенно спорт. Одно его восхищение выходками рос. болельщиков в Марселе чего стоят.

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Freeman84 9 июля 2016, 20:43

      ....и это мне говорит человек, демонстрирующий чудеса наивности!!!!....изя, ты таки определись - кому ты веришь???...пескову или мне????...мне тебя обманывать смысла нет, а пескову.......

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Саня БУБА 9 июля 2016, 22:23

      Я за тебя Саня

      1
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      Рейтинг: +81

      Freeman84 > Саня БУБА 9 июля 2016, 23:04

      Я намекал на то, что песков как-то в интервью проболтался о том, что х..ло следит за выступлением российских участниц на Евровидении. Это было во время выступления бородатой хрени, вроде. А песиков врет чаще, чем дышит, как и его анальный повелитель х..ло.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Freeman84 9 июля 2016, 23:05

      Увы, по сути Саня прав... Только у ВВП сегодня на уме не "геополитические проблемы", а разруливание внутриклановых конфликтов... Судя по всему (детали не знаю), там весьма опасная для видимости стабильности разборка между кланами в ФСО и ФСБ. Об этом давно уже просочилась информация в СМИ.

      1
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 9 июля 2016, 20:24

      Смело.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > Ker0s 9 июля 2016, 21:07

      смелость города берет...

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 июля 2016, 20:05

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      "12 лет Тихонов скрывался от уголовного преследования по подозрению в покушении на жизнь губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. В 2007 году его признали виновным и преговорили к трём годам тюремного заключения. Но великий биатлонист был отпущен прямо в зале суда, попав под амнистию в честь 55-летия Победы в Великой отечественной войне. "(АиФ)
      -Ты кому лепишь,урка

      -6
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      Рейтинг: +293

      VVK13 > андрей андреев 9 июля 2016, 20:53

      ты бы хоть разок взял бронзу олимпиады не говоря уже о 4 золотых, потом говорил бы кто урка, да хоть 15 он отсидел, но когда он должен был приносить славу стране, он это делал и не за такое бабло как сейчас

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > андрей андреев 9 июля 2016, 21:08

      ну прям урка,а понежнее низя???

      1
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > андрей андреев 9 июля 2016, 21:21

      Думаю, что брат Виктор использовал его втемную. В любом случае на жизнь Тулеева он сам не покушался и никого не нанимал. Он был признан виновным в подстрекательстве к убийству. Это конечно тоже преступление, но мы не знаем деталей и нам трудно судить что там на самом деле было. Для меня Тихонов, впервую очередь, - человек, который выиграл для СССР золото ОИ-1980, будучи больным гриппом, после того как врач предупредил его о возможности умереть во время соревнования.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > VVK13 9 июля 2016, 22:26

      Типа,слава уркаганам? Ну.ну

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Вомбат 9 июля 2016, 22:30

      А ещё были биотлонистки,которые выигрывали "золото".А потом в Чечне были снайперами.Их тоже оправдать?

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