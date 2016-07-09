Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Лацио» завершит сделку по Валенсии на следующей неделе

    Спортивный директор «Лацио» Игли Таре заявил, что сделка по переходу нападающего «Вест Хэма» Эннера Валенсия близка к завершению. По его словам, подписание игрока должно состояться в конце следующей недели. Как сообщают СМИ, 26-летний эквадорец перейдет в римский клуб на правах аренды, за которую «бьянкочелести» заплатят два миллиона евро, а по завершении сезона-2016/17 футболист будет выкуплен за 13 миллионов.

    «Эннер Валенсия хочет перейти в «Лацио», однако мы не в силах контролировать сроки проведения переговоров. К концу следующей недели мы завершим сделки по трансферам двух игроков, одна из которых – переход эквадорца», – сказал Таре.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.07.2016 16:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11