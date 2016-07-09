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    Хуснуллин: «Строительство стадиона ЦСКА завершено»

    Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что строительные работы на новом стадионе ЦСКА подошли к концу. По его словам, в данный момент идет процесс наладки оборудования.

    «В настоящее время ведется наладка оборудования и оформление необходимой для ввода документации.

    Хочу подчеркнуть, что в составе комплекса откроется не только спортивная арена, но и офисный центр, а также гостиница», – сказал Хуснуллин.

    Напомним, сегодня заммэра нанес визит на арену армейцев в компании президента красно-синих Евгения Гинера и генерального директора Романа Бабаева.

    Источник: Stroi.mos.ru

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    09.07.2016 15:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 9 июля 2016, 23:57

      свинокомплекс что то забеспокоился,наверно к дождю.удобряйте открывашку швайнэ

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > himik2-62 9 июля 2016, 23:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      своим вонючим говном не забудьте штанги измазать чтобы было что взасос целовать

      -4
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      Рейтинг: +388

      R015RK > himik2-62 12 июля 2016, 23:49

      нах пишешь такое дерьмо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 9 июля 2016, 17:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ипподром почти достроен, осталось стоило доделать и и перекрасить домашнюю раздевалку с лозунгом Слуцкого " Мы Говно"..

      -5
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      Рейтинг: +767

      товрос > Red-White Sakhalin 9 июля 2016, 17:48

      говно на открытии будет ЧЕЛСИ топтать

      -3
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin > товрос 12 июля 2016, 14:53

      Челси вроде как ипподром собрался топтать, вместе с конями..

      0
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      Рейтинг: +10

      MC[Apple] 9 июля 2016, 17:05

      норм

      0
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      Рейтинг: +30

      nblx 9 июля 2016, 16:18

      Мои поздравления конелюбам

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