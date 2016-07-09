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    Оздоев: «Не нужно выставлять богатство напоказ»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев дал понять, что не собирается прекращать активную деятельность в социальных сетях.

    – Вы очень активны в социальных сетях. Не собираетесь на время закрыть страницу, в связи с последними событиями?

    – Нет. Мир движется, все меняется. Люблю быть активным. Мне нечего закрывать, я не разгульный человек. Есть семейная жизнь, которая не выносится наружу. В остальном должны быть рамки, и уважение к людям. Не нужно выставлять напоказ богатство.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.07.2016 08:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 июля 2016, 14:47

      если бы еще играл также как говорит цены бы не было

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 9 июля 2016, 10:54

      .....вот такие люди как оздоев, уциев должны были быть в сборной!!!!!...мужчин в футболе к сожалению, все меньше и меньше.....

      1
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      Рейтинг: +73

      abuker 06 9 июля 2016, 10:32

      Молодчик, всегда умная речь

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