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Опубликовано точное расписание пяти первых туров РФПЛ

8 июля 2016, 23:37
6

РФПЛ обнародовала точное расписание первых пяти туров сезона-2016/17. Новый розыгрыш РФПЛ начнется 30 июля матчем между «Оренбургом» и «Ростовом».

1 тур

30 июля (суббота)

«Оренбург» – «Ростов» 15.00

«Зенит» – «Локомотив» 17.30

«Анжи» – ЦСКА 20.00

31 июля (воскресенье)

«Урал» – «Уфа» 15.30

«Спартак-Москва» – «Арсенал» 18.00

Терек» – «Крылья Советов» 20.30

1 августа (понедельник)

«Томь» – «Краснодар» 19.30

«Рубин» – «Амкар» 19.30

2 тур

6 августа (суббота)

«Уфа» – «Зенит» 17.00

«Арсенал» – «Рубин» 19.30

7 августа (воскресенье)

ЦСКА – «Оренбург» 14.00

«Амкар» – «Анжи» 16.30

«Локомотив» – «Томь» 19.00

«Ростов» – «Урал» 21.30

8 августа (понедельник)

«Спартак-Москва» – «Крылья Советов» 19.30

«Краснодар» – «Терек» 19.30

3 тур

12 августа (пятница)

«Зенит» – «Ростов» 19.30

13 августа (суббота)

«Урал» – ЦСКА 15.30

«Крылья Советов» – «Краснодар» 18.00

«Рубин» – «Спартак-Москва» 20.30

14 августа (воскресенье)

«Томь» – «Уфа» 17.30

«Анжи» – «Арсенал» 20.00

«Терек» – «Локомотив» 20.30

15 августа (понедельник)

«Оренбург» – «Амкар» 17.30

4 тур

19 августа (пятница)

«Рубин» – «Анжи» 19.30

20 августа (суббота)

«Уфа» – «Терек» 14.30

ЦСКА – «Зенит» 17.00

«Ростов» – «Томь» 21.30

21 августа (воскресенье)

«Амкар» – «Урал» 15.30

«Спартак-Москва» – «Краснодар» 18.00

«Локомотив» – «Крылья Советов» 20.30

22 августа (понедельник)

«Арсенал» – «Оренбург» 19.30

5 тур

26 августа (пятница)

«Крылья Советов» – «Уфа» 18.30

27 августа (суббота)

«Оренбург» – «Рубин» 13.00

«Томь» – ЦСКА 15.30

«Зенит» – «Амкар» 18.00

28 августа (воскресенье)

«Урал» – «Арсенал» 17.00

«Терек» – «Ростов» 19.15

«Краснодар» – «Локомотив» 19.15

«Анжи» – «Спартак-Москва» 21.30

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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Exotoxin
1468014420
Хреновый дебют Оренбурга. Проиграют в первом туре. Ставлю сто рублей. Вышлю ПО двести рублей на первых два написанных кошелька webmoney если будет не так.
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tanis 29
1468035727
Вот это начало чемпионата для "Зенита".
Ответить
vladimir-7
1468045054
У Спартака пишут город, откуда он. А у остальных команд город не пишут. Это, чтобы болельщики не забыли откуда Спартак?
Ответить
андрей андреев
1468054041
2тур,Ростов в 21-30,не поздно?
Ответить
neymar05
1468061907
анжи вперед
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