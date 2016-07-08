Опубликовано точное расписание пяти первых туров РФПЛ

РФПЛ обнародовала точное расписание первых пяти туров сезона-2016/17. Новый розыгрыш РФПЛ начнется 30 июля матчем между «Оренбургом» и «Ростовом».
1 тур
30 июля (суббота)
«Оренбург» – «Ростов» 15.00
«Зенит» – «Локомотив» 17.30
«Анжи» – ЦСКА 20.00
31 июля (воскресенье)
«Урал» – «Уфа» 15.30
«Спартак-Москва» – «Арсенал» 18.00
Терек» – «Крылья Советов» 20.30
1 августа (понедельник)
«Томь» – «Краснодар» 19.30
«Рубин» – «Амкар» 19.30
2 тур
6 августа (суббота)
«Уфа» – «Зенит» 17.00
«Арсенал» – «Рубин» 19.30
7 августа (воскресенье)
ЦСКА – «Оренбург» 14.00
«Амкар» – «Анжи» 16.30
«Локомотив» – «Томь» 19.00
«Ростов» – «Урал» 21.30
8 августа (понедельник)
«Спартак-Москва» – «Крылья Советов» 19.30
«Краснодар» – «Терек» 19.30
3 тур
12 августа (пятница)
«Зенит» – «Ростов» 19.30
13 августа (суббота)
«Урал» – ЦСКА 15.30
«Крылья Советов» – «Краснодар» 18.00
«Рубин» – «Спартак-Москва» 20.30
14 августа (воскресенье)
«Томь» – «Уфа» 17.30
«Анжи» – «Арсенал» 20.00
«Терек» – «Локомотив» 20.30
15 августа (понедельник)
«Оренбург» – «Амкар» 17.30
4 тур
19 августа (пятница)
«Рубин» – «Анжи» 19.30
20 августа (суббота)
«Уфа» – «Терек» 14.30
ЦСКА – «Зенит» 17.00
«Ростов» – «Томь» 21.30
21 августа (воскресенье)
«Амкар» – «Урал» 15.30
«Спартак-Москва» – «Краснодар» 18.00
«Локомотив» – «Крылья Советов» 20.30
22 августа (понедельник)
«Арсенал» – «Оренбург» 19.30
5 тур
26 августа (пятница)
«Крылья Советов» – «Уфа» 18.30
27 августа (суббота)
«Оренбург» – «Рубин» 13.00
«Томь» – ЦСКА 15.30
«Зенит» – «Амкар» 18.00
28 августа (воскресенье)
«Урал» – «Арсенал» 17.00
«Терек» – «Ростов» 19.15
«Краснодар» – «Локомотив» 19.15
«Анжи» – «Спартак-Москва» 21.30