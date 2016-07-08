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    Гвардиола: «Любой тренер должен поработать в АПЛ, меня приглашал только «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что другие английские клубы не пытались пригласить его на работу.

    «Если честно, то меня приглашал только «Манчестер Сити», так что я всегда буду благодарен людям, которые поверили в меня, позволив поработать в Англии и Премьер-лиге.

    Рано или поздно любой тренер должен попробовать поработать в АПЛ. «Манчестер Сити» дал мне этот шанс, и до последнего дня своего пребывания здесь я буду делать все возможное для достижения наших целей», – сказал Гвардиола.

    Источник: Skysports

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    08.07.2016 22:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 9 июля 2016, 00:45

      НЕ ПРАВДА! В СЕНТЯБРЕ 2012-ГО АЛЕКС ФЕРГЮСОН ЕМУ СКАЗАЛ: ПОЗВОНИ МНЕ, ЕСЛИ БУДЕШЬ ТОЧНО ЗНАТЬ, ЧТО УЙДЁШЬ ИЗ БАРСЕЛОНЫ. И этот клоун не позвонил.Он ещё и лжец.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Сергей Свояк 11 июля 2016, 11:40

      да да, было. но также и Моура лично сэр Алекс хотел сделать своим преемником, но тот вернулся в Челси

      0
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      Рейтинг: +11

      сергей тимошенко 8 июля 2016, 23:00

      МЕШКИ С ДЕНЬГАМИ ТРЕНИРОВАТЬ ЛЕГКО А ПОПРОБОВАЛ БЫ КАК ОСОБЕННЫЙ- ПОРТУ ИЛИ ИНТЕР

      1
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      ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar > сергей тимошенко 9 июля 2016, 00:31

      У него только имя. И все! Он такой же тренер,как я Папа Римскмй! Тики-така долбаный...

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