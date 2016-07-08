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    «Динамо» представило форму на новый сезон

    «Динамо» опубликовало фотографии с презентации формы, в которой команда будет выступать в ФНЛ в сезоне-2016/17.

    «Предстоящий сезон «Динамо» начнет в новой форме, дизайн которой вдохновлен историей великого клуба и основан на традиционном сочетании синего и белого.

    Ярко-синяя футболка домашнего комплекта с закругленной линией ворота с белой вставкой. Трусы выполнены в белом цвете. На внутреннюю сторону воротника нанесен логотип клуба. Контрастная вставка по бокам футболки выполнена из сетчатой ткани для дополнительной вентиляции. Гетры домашнего комплекта — синие, с белыми полосками в зонах икроножных мышц.

    В гостевой комплект входит белая футболка с контрастным закругленным воротом, синие трусы с белой горизонтальной полосой по нижнему краю и белые гетры с синими полосками в зонах икроножных мышц.

    Впрочем, как и в прошлых сезонах, сочетания цветов футболки, трусов и гетр в домашних и гостевых матчах могут варьироваться», – сказано в сообщении на официальном сайте «Динамо».

    Источник: ФК «Динамо»

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    08.07.2016 19:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +93

      barbardir 8 июля 2016, 23:24

      А где фото значка ФНЛ на рукаве крупным планом? Без этого презентацию нельзя считать полной

      0
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    • ...
      Рейтинг: +102

      serghio1990 8 июля 2016, 19:51

      новая? каждый год одно и тоже

      4
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