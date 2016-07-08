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    «Аякс» не намерен отпускать Милика в «Наполи»

    Нападающий «Аякса» Аркадиуш Милик, вероятно, останется в Амстердаме. Наставник красно-белых Петер Бош заявил, что клуб предпримет усилия для сохранения 22-летнего футболиста в составе команды. Напомним, что детальный интерес к форварду проявляет «Наполи».

    «У нас был с Миликом разговор. Пришли к решению, что отдохнет несколько дней после Евро-2016, а затем вернется, чтобы выступить в квалификации Лиги чемпионов.

    Ему нужно зарядиться энергией после длительного и непростого сезона. Мы предпримем все возможное, чтобы удержать его в команде. Мы верим в него», – цитирует Боша CalcioNapoli24.

    В минувшем сезоне Милик провел 42 матча во всех турнирах и забил 24 гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2016 14:43
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