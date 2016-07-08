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    Азмун сыграл за «Ростов» в товарищеском матче

    Иранский нападающий Сердар Азмун, несколько дней назад самовольно покинув «Рубин», принял участие в товарищеском матче против словацкого «Тренчина» в составе «Ростова».

    «Рубин» уже обратился в Палату по разрешению споров РФС в связи с этой ситуацией. Разбирательство по делу назначено на 13 июля. Азмун может быть дисквалифицирован на срок более четырех месяцев.

    Азмун не был внесен в официальный протокол матча «Ростов» – «Тренчин», однако попал в трансляцию игры на Youtube.

    Ранее «Ростов» пытался зарегистрировать Азмуна в качестве своего игрока, однако РФПЛ не приняла эту заявку.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    08.07.2016 14:19
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 июля 2016, 03:14

      Уж договорились бы по-любовно, "Ростов", думаю, сможет осилить этот трансфер, ну не хочет игрок играть за "Рубин", отпустите с Богом!

      1
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    • ...
      Рейтинг: -79

      Exotoxin 8 июля 2016, 15:25

      Ну да, Бердыев же дурачок, первый день в нашем футболе, при таких раскладах игрока выпускать, зная что есть трансляция. За кого держит своих читателей этот БО?

      -1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Exotoxin 8 июля 2016, 16:05

      Он действительно играл.

      0
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      ...
      Рейтинг: -79

      Exotoxin > Yurok161 8 июля 2016, 16:37

      Я смотрел эту трансляцию, видел. Еще раз: при таких раскладах, о которых пишет БО, Бердыев игрока выпускать бы не стал, не дурачок.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Exotoxin 8 июля 2016, 18:22

      Согласен.Скорее всего есть договоренность с Рубином.Не зря же писали,что он в Казань летал.

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 8 июля 2016, 15:10

      Отстаньте уже от парня!
      Он хочет играть у Бекиича.

      3
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      Рейтинг: +61

      badryashev > zadira56 8 июля 2016, 15:22

      Одного желания мало. Есть контрактные обязательства!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > badryashev 8 июля 2016, 18:21

      К сожалению это так. Посмотрим продолжение этой эпопеи.

      0
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      Рейтинг: +57

      hyperonanist 8 июля 2016, 14:54

      Право выкупа у ростовских есть, это на сайте рубина написано. Бизнес онлайн говно

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      Рейтинг: +61

      badryashev > hyperonanist 8 июля 2016, 15:04

      Право может и есть, но по факту сделки не было, поэтому Азмуну в Ростове нельзя было играть

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      Рейтинг: +57

      hyperonanist > badryashev 8 июля 2016, 15:30

      Где-то есть информация о состоянии сделки?

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