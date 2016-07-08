Amazon может стать спонсором «Барселоны» в новом сезоне

Один из крупнейших интернет-магазинов Amazon может стать генеральным спонсором «Барселоны». В Каталонии находятся в процессе выбора спонсора, определиться они должны успеть до старта сезона, который откроется контрольным матчем с «Селтиком» 30 июля.

В данный момент наиболее вероятным конкурентом Amazon в этом споре является компания Qatar Airways, нынешним генеральным спонсором клуба. Сейчас предложение американской компании не дотягивает до требуемой суммы в 65 миллионов евро.