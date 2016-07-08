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    Роналду: «Всегда хочу доказать, что я – лучший»

    Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассказал, что характер помогает ему достигать поставленных целей.

    «В каждом матче я работаю с максимальной отдачей. Одного таланта недостаточно. У многих есть талант. Нужно усердно работать и быть готовым к испытаниям. Я всегда отличался стремлением к успеху, желанием бороться, доказать, что ты – лучший.

    У меня такой склад характера. Мне нравится знать, что я могу и чего мне по силам добиться. Мне нравится прессинг – он позволяет мне становится лучше», – приводит слова Роналду AS.

    Напомним, в финале Евро-2016 сборная Португалии встретится с Францией.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2016 07:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 8 июля 2016, 10:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Роналду: Всегда хочу доказать, что я – лучший-из всего имеющегося гавна!!!

      -5
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      Рейтинг: +284

      Kano 8 июля 2016, 10:26

      Нашим игрокам, да и нам бы самим чуточку стремление Роналду.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 8 июля 2016, 09:49

      Давай одна игра осталась докажи что ты лучше карлика. Я за тебя КриРо.

      3
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      Рейтинг: +284

      Kano > SPARTAK-ARMANi 8 июля 2016, 10:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Играет Германия и Португалия, казалось бы причем тут карлик да :)

      -4
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Kano 8 июля 2016, 10:47

      Казалось бы при чем тут Германия, да?)))

      6
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > SPARTAK-ARMANi 8 июля 2016, 11:48

      Он никогда не станет лучше -карлика!!!

      1
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