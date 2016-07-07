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    Тренер «Локомотива»: «Будем наигрывать состав на сезон в матчах с серьезными соперниками»

    Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян поделился впечатлениями после товарищеского матча против «Уфы» (2:0) и рассказал о последнем сборе команды перед стартом нового сезона.

    «Хотели, чтобы во время матча ребята поддерживали хороший темп, контролировали мяч и прессинговали соперника. Мы довольны и содержанием игры, и победой.

    В Австрию приедут все футболисты, включая сборников. Это последний сбор перед началом чемпионата, поэтому будем наигрывать состав на предстоящий сезон.

    Планируем провести несколько контрольных матчей с серьезными соперниками, в частности из чемпионата Франции», – сказал Оганесян.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    07.07.2016 22:10
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 8 июля 2016, 00:08

      Трансферы хде?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > zra78 8 июля 2016, 00:10

      их нет , у нас могут только еще больше продать !

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