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    Трибуны «Казань-Арены» будут оснащены современной системой подогрева

    Трибуны «Казань-Арены», являющейся домашним стадионом «Рубина», будут оснащены современной системой подогрева. Об этом в интервью «Татар-информ» заявил первый заместитель директора стадиона Булат Литвинов.

    «Мы очень надеемся, что наши планы претворятся в жизнь. Это значительно повысит комфортность для наших зрителей. Система подогрева с помощью инфракрасных ламп – это общемировая практика. Температура на трибуне будет отличаться на 10 градусов от температуры окружающей среды. Надеемся, что это существенно повысит посещаемость футбольных матчей», – сказал Литвинов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2016 17:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 7 июля 2016, 17:38

      Наша система подогрева с помощью сорокаградусной - самая надежная и экономически выгодная система в мире!
      Хотя и не всегда устойчивая.

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