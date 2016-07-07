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    Луческу: «Уверен, что Кержаков сможет помочь «Зениту»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что нападающий сине-бело-голубых Александр Кержаков сможет помочь команде в предстоящем сезоне.

    «Кержаков очень хорошо готовится. Он мне пообещал, что будет работать и тренироваться с большим желанием, и я это вижу. Для Александра было важно вернуться в клуб и закончить свою карьеру именно в «Зените». Это очень важный момент.

    Александр должен подняться на прежний уровень, причем это должно быть не просто его желанием, а подтверждаться на деле. Я уверен, что Кержаков сможет помочь команде, у него достаточно опыта для этого. Скажу честно: я не всегда смотрю в паспорт, и для меня не имеет значения, сколько лет игроку. В футболе лишь одна правда – игра на поле», – сказал Луческу.

    Источник: ТАСС

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    07.07.2016 14:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июля 2016, 21:50

      Луческу приведет Зенит в ФНЛ и это будет правильно ведь на новом стадионе только и играть всяким Байкалам и Енисеям

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      ...
      Рейтинг: +208

      renepjd > Garrincha58 8 июля 2016, 08:34

      Луческу очень хорошо поднял Шахтер
      И много игроков: Мхитарян, фернаньдиньо, виллиан, коста

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      Рейтинг: +211

      Voltiz 7 июля 2016, 18:38

      Керж уже не тот.
      Купите 22 летнего Винсента Янссена из АЗ Алкмара ,и все проблемы в нападении решены ,ценик на него через два сезона ,поднимется в несколько раз.
      Подносчик снарядов вместо Халка .Дэви Проппер.24 года .(ПСВ)

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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 7 июля 2016, 16:19

      Я думаю, зеленые будут против))). Керж - это прямая угроза для воробьев.

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