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    «Матч ТВ»: допинг-пробы игроков «Краснодара» были отрицательными

    «Матч ТВ» опроверг обвинения немецкого телеканала ARD о том, что допинг-пробы игроков «Краснодара» были положительными.

    На страницах было размещено письмо из лаборатории, в котором сообщается, что пробы Одила Ахмедова и Рагнара Сигурдссон, взятые после игры с «Ростовом» 17 августа 2014 года, дали отрицательный результат на допинг.

    Отметим, что первая проба Ахмедова показала «вероятное содержание» гексарелина, но подтверждающий анализ пробы Ахмедова содержание запрещенного вещества не подтвердил.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.07.2016 14:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 июля 2016, 15:39

      А стукачи всё постукивают и постукивают..

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      Рейтинг: +286

      Igorello97 7 июля 2016, 15:10

      Блин тема с допингом бесит уже.

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