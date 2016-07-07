Месси обжалует решение суда Барселоны в Верховном суде Испании

Форвард «Барселоны» Лионель Месси собирается подать апелляцию на решение суда Барселоны, согласно которому он и его отец Хорхе приговорены к 21 месяцу тюрьмы.

Адвокаты аргентинца планируют обжаловать решение в Верховном суде Испании. Защитники Месси в суде считают, что приговор можно считать символическим.

Напомним, что ни Месси, ни его отец не будут отбывать наказание, так как это первый подобный случай для аргентинцев.