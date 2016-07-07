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    Месси обжалует решение суда Барселоны в Верховном суде Испании

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси собирается подать апелляцию на решение суда Барселоны, согласно которому он и его отец Хорхе приговорены к 21 месяцу тюрьмы.

    Адвокаты аргентинца планируют обжаловать решение в Верховном суде Испании. Защитники Месси в суде считают, что приговор можно считать символическим.

    Напомним, что ни Месси, ни его отец не будут отбывать наказание, так как это первый подобный случай для аргентинцев.

    Источник: Sport.es

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    07.07.2016 11:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 7 июля 2016, 18:56

      Лол
      То орут о независимости от Испании, то в верховный суд этой страны ныть бегут, как припекло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 7 июля 2016, 17:15

      Не усугуби!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      dolf666 7 июля 2016, 12:35

      у нас за украденную конфету посадили бы лет на 5

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > dolf666 7 июля 2016, 12:37

      Уверенно

      0
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      Рейтинг: +24

      alexzima 7 июля 2016, 12:20

      месси урка

      -2
      Ответить
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