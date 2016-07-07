Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «В Калининграде все идет по графику»

    Глава РФС Виталий Мутко доволен тем, как проходит строительство стадиона к чемпионату мира 2018 года в Калининграде.

    «В Калининграде все идет по графику. В целом мы удовлетворены ходом подготовки к ЧМ-2018 в регионе. Гостиницы строятся, все в соответствии со сроками. Проекты тренировочных площадок прошли экспертизу, определены подрядчики.

    Строительство стадиона идет хорошими темпами. Зимой к арене будет подведено тепло, и начнутся отделочные работы. В следующем году сеем газон. Команда губернатора должна в таком же темпе продолжать подготовку. Тревожных моментов нет», — сказал чиновник.

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2016 09:26
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 июля 2016, 13:28

      То есть пилят по понятиям. без перебора?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > kykyi 7 июля 2016, 15:01

      Улыбнуло)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Black Giz 7 июля 2016, 16:11

      Спасибо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 июля 2016, 12:21

      Мудко-это огромный и даже неподъёмный груз в спорте и, в частности. в
      футболе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      Bekkz 7 июля 2016, 09:47

      Один тревожный момент - это ты Мутко.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11