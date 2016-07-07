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    Луческу: «Будет очень сложно перестраиваться без Халка»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги товарищеских матчей команды. Напомним, вчера «Зенит» уступил «Сьону» со счетом 1:3.

    «В первую очередь я рассматриваю эти игры как тренировочные. Конечно, важен и результат, потому что он создает энтузиазм в тренировочном процессе. Но я уже говорил, что в отсутствие игроков основного состава мне было важно увидеть во всех этих матчах молодых футболистов, посмотреть на будущее этой команды.

    Много говорилось о том, что молодых игроков здесь не используют, и я попытался во всех этих матчах сделать это, а мы участвуем, в принципе, во встречах международного уровня. Это оказалось не так просто и для них, и для команды в целом. Они пока не привыкли брать на себя большую ответственность, для этого нужно больше игровой практики такого уровня, который есть сейчас, и тогда они получат большую уверенность, потому что на сегодняшний день те ошибки, которые они допускают, совсем детские.

    В этих матчах мы использовали 17 игроков из второй команды. Они должны пользоваться отсутствием футболистов основного состава и должны расти от игры к игре. К сожалению, допускаются ошибки технического плана, которые часто приводят к взятию ворот. Плюс мы чуть-чуть меняем нашу игру и порой рискуем. Хочу, чтобы команда выходила из обороны только через пас, а не так, как было раньше, и контролировала мяч больше», – сказал Луческу.

    Также наставник прокомментировал уход Халка из клуба и отсутствие травмированного Данни.

    «Будет очень сложно перестраиваться. Дело не только в потере Халка, но и в потере Данни, который еще долго не будет играть. Сложно играть той системой, которая игралась раньше. Часто играли длинными передачами, подбирали мяч, и вся надежда была на индивидуальное мастерство Халка. Будем надеяться, что, может быть, приобретем креативного игрока, который сможет помочь команде прибавить в атакующих действиях. Пока на этих позициям использовали Могилевца, использовали Евсеева, которые здесь росли и считаются будущим «Зенита».

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.07.2016 01:12
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +143

      Essence 8 июля 2016, 01:52

      Вся беда в том,что сейчас как и все приходящие тренеры,он будет смотреть на молодежь,но как результат уже будет ниже планки,так потребуются трансферы и молодежь опять будет просиживать...Как бы я не уважал Луческу,но,кажется,ничего не поменяется...

      0
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      Рейтинг: +106

      DSmoto 7 июля 2016, 11:06

      Не мешайте тренеру работать! Единственный за последние годы, кто хотя бы начал логично работать, все придет со временем !!!

      -1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 7 июля 2016, 10:20

      Правильно,пусть молодые показывают себя пока есть возможность

      2
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      Рейтинг: +496

      firs04 7 июля 2016, 09:57

      Луческу: Через три дня - без Витселя, Гарая, Ломбертца и Кришито вобще не пойму что с ними делать!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 7 июля 2016, 08:45

      Дедушка запереживал?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 7 июля 2016, 08:38

      Пока Зенит вообще никакой.

      2
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      Рейтинг: +185

      Shinra 7 июля 2016, 08:11

      Сдаётся мне, после тренерства этого Чаушеску, будем вспоминать АВБ как прекрасного и чуткого наставника.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 7 июля 2016, 08:06

      Развали до основания и созидай - это по русски

      2
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 7 июля 2016, 05:34

      Что за тренер? Пытается найти замену Халку? Не найдёт. Как до Халка играли, не получится. Была насыщенная полузащита из опытных игроков. сейчас этого нет. Леги ушли и вряд ли кто сейчас в наш чемпионат поедет. Надо работать с тем, кто есть, а не плакать по Кокорину.

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 июля 2016, 04:38

      Хреновое начало у Мирча "многообещающее"......главное команду не развалил бы окончательно

      4
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      Рейтинг: +231

      yanedo > a-rakhmatov 7 июля 2016, 05:43

      а уже и разваливать нечего команды уже нет-так что нужно новую создавать

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > a-rakhmatov 7 июля 2016, 09:07

      Пока не вижу ни какой проблемы. Это тренировочный процесс. Наигрывает связки, просматривает игроков. Так что ни какой трагедии из 1-3 я не вижу.

      1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Black Giz 7 июля 2016, 10:10

      Тем более, что играли вдесятером.

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