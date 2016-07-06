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    Луческу: «Из-за ситуации с Кокориным я не могу даже познакомиться с ним»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал ситуацию с Александром Кокориным, который переведен в дубль из-за участия в вечеринке в Монте-Карло.

    «Он попал в сложную ситуацию. За это надо платить. Но расплачивается не только Кокорин, но и вся команда.

    Он был нужен в сложный момент перестройки. А я не могу с ним познакомиться и не знаю, когда познакомлюсь в футбольном плане. На время расследования клуб наказал его, он переведен в «Зенит-2». Время покажет, что произойдет дальше», – сказал Луческу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2016 23:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 7 июля 2016, 10:08

      Заступается )) Смотри Луческу как бы они тебе на шею не залезли это тебе по круче легковетренных бразил будут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +817

      Пельш 1 7 июля 2016, 06:57

      Чистой воды баобаб

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 7 июля 2016, 06:36

      Миллер познакомит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 июля 2016, 06:32

      Хороший мальчик.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 7 июля 2016, 05:05

      Ни к чему с ним знакомится. От него надо избавляться.

      2
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      Рейтинг: +238

      Громит 7 июля 2016, 04:54

      Мирча, для команды это даже к лучшему, поверь.

      1
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      Рейтинг: +28

      absurd9 7 июля 2016, 04:26

      Ну может и не стоит тогда знакомиться.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 6 июля 2016, 23:54

      Клуб наказал его, а значит и меня. Ну и тренера нашел себе Митрофанушка.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Вомбат 7 июля 2016, 05:40

      Лучше бы из своих кого назначил.

      -2
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 6 июля 2016, 23:54

      все он уже чел скамейки, для зените уже! Крайних нашли провале сборной! ))

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 6 июля 2016, 23:41

      Да и не надо.

      0
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