В первом туре нового сезона РФПЛ «Зенит» сыграет с «Локомотивом»

Клубы РФПЛ получили от лиги календарь на сезон-2016/17.
Пока расписание не содержит точных дат матчей, а только пары соперников. Источник сообщает, что этот вариант календаря в сравнении с первоначальным проектом претерпел некоторые изменения.
Окончательная версия календаря будет согласована с клубами и утверждена в течение десяти дней
Первые два тура РФПЛ сезона-2016/16 выглядят следующим образом:
1-й тур, 29 июля–1 августа
«Спартак» – «Арсенал»
«Рубин» – «Амкар»
«Анжи» – ЦСКА
«Оренбург» – «Ростов»
«Зенит» – «Локомотив»
«Урал» – «Уфа»
«Томь» – «Краснодар»
«Терек» – «Крылья Советов»
2-й тур, 5–8 августа
«Спартак » – «Крылья Советов»
«Арсенал» – «Рубин»
«Амкар» – «Анжи»
ЦСКА – «Оренбург»
«Ростов» – «Урал»
«Уфа» – «Зенит»
«Локомотив» – «Томь»
«Краснодар» – «Терек»