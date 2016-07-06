В первом туре нового сезона РФПЛ «Зенит» сыграет с «Локомотивом»

Клубы РФПЛ получили от лиги календарь на сезон-2016/17.

Пока расписание не содержит точных дат матчей, а только пары соперников. Источник сообщает, что этот вариант календаря в сравнении с первоначальным проектом претерпел некоторые изменения.

Окончательная версия календаря будет согласована с клубами и утверждена в течение десяти дней

Первые два тура РФПЛ сезона-2016/16 выглядят следующим образом:

1-й тур, 29 июля–1 августа

«Спартак» – «Арсенал»

«Рубин» – «Амкар»

«Анжи» – ЦСКА

«Оренбург» – «Ростов»

«Зенит» – «Локомотив»

«Урал» – «Уфа»

«Томь» – «Краснодар»

«Терек» – «Крылья Советов»

2-й тур, 5–8 августа

«Спартак » – «Крылья Советов»

«Арсенал» – «Рубин»

«Амкар» – «Анжи»

ЦСКА – «Оренбург»

«Ростов» – «Урал»

«Уфа» – «Зенит»

«Локомотив» – «Томь»

«Краснодар» – «Терек»