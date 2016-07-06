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    Зобнин: «Еще не чувствую себя в «Спартаке» своим»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал об адаптации в московской команде.

    «Пока еще не чувствую себя в клубе своим. Думаю, для этого нужно время. Потихоньку осваиваюсь. И, кстати, уже легче. Например, когда только пришел в «Динамо», было гораздо тяжелее, чем сейчас в «Спартаке». Потому что почти никого не знал. А здесь другая история. Знаком со всеми молодыми ребятами. В основном с ними и провожу время.

    Больше всего общаюсь с Кутеповым. Знаем друг друга еще по Академии Коноплева в Тольятти. Илья мне помогает во всем. Мы с ним, кстати, похожи. Оба продумываем все до мелочей. Еще опекают Денис Глушаков и Артем Ребров. Но вообще, в «Спартаке» все ребята отличные, позитивные. И приняли меня хорошо», – сказал Зобнин.

    Источник: ФК «Спартак»

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    06.07.2016 18:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1481

      GM 6 июля 2016, 21:48

      Как только Зобнин почувствует себя с СпаМе своим всё, можно будет ставить на парне крест.

      1
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      Рейтинг: +171

      Мы Русские 6 июля 2016, 20:12

      Вот виден грамотный менеджмент, помаленьку подпускать молодых к основе, брать перспективных молодых, Ещенко как свободный агент на сезон - другой для ротации тоже хороший выбор. Команда Родионова целостно и грамотно подходит уже второй сезон.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 июля 2016, 19:40

      Вливайся быстрее-удачи тебе парень.

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