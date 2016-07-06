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    Мутко: «В сентябре мы увидим обновленную сборную России»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что в ближайшее время состав сборной России претерпит существенные изменения.

    «Я думаю, в сентябре мы увидим обновленную команду. Пускай у парня класс будет ниже, но у него должно быть огромное желание играть за свою страну, и таких ребят много.

    Я попросил клубы внимательно рассмотреть поведение своих футболистов. Клубы уже начинают реагировать. Я думаю, что в ближайшее время мы с клубами поговорим, чтобы люди, которые зарабатывают в футболе, не портили имидж этой замечательной игры.

    В одночасье все сразу не изменить. Для того, чтобы развиваться, надо, во-первых, оттолкнуться от этого результата (на чемпионате Европы) и понять – вот уровень нашего футбола. Да, есть футболисты немотивированные, есть такие, кто не хочет играть за национальную сборную – ну пусть они не играют.

    Сегодня у нас задача – найти нового главного тренера, выбрать ребят, которые хотят играть за национальную команду», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    06.07.2016 18:28
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 12 июля 2016, 22:13

      Вася Березуцкий с Игнашевичем бутсы обновят? Новую сборную из молодых пацанов нужно было уже на ЧЕ-2016 обкатать, чтобы опыт был.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 июля 2016, 20:40

      Главное без Акинфеевых, Игнашевичей, Березуцких...... и уже испорченного Головина!

      0
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 12 июля 2016, 17:48

      с радостью посмотрим))

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 июля 2016, 19:56

      Мудко, подай в отставку, а уж игроков в сборную РФ выберут без тебя.

      1
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > vladimir-7 15 июля 2016, 22:58

      его походу с этого кресла только битой вышибить можно.после такого срача на евро нормальный президент рфс или кто он там сам в отставку ушел.а этому по барабану все

      0
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 7 июля 2016, 15:50

      Трепло и дешевка.

      1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 6 июля 2016, 22:30

      все уже поздно!

      -1
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      Рейтинг: +186

      STatham 6 июля 2016, 20:48

      Ключевое слово: "обновленную" значит на 90% ничего не изменится.

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      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > STatham 7 июля 2016, 03:01

      Тоже думаю, что это обновление составит 2-3 человека

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      Рейтинг: +186

      STatham > арейская 7 июля 2016, 13:28

      В лучшем случае Жемалетдинова пригласят и Миранчука. Вот и всё. Ну может защиту поменяют.
      Вот спрашивается чего Шишкин сидел на скамейке? Странная ситуация, сборная не умеет играть в защите, а защитники бегают в нападение.... И что это за тренерские ходы такие.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 6 июля 2016, 20:22

      ОБНОВЛЁННУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С АкинфеевымЮ Березуцкими, Игнашевичем, Широковым, Денисовым, Мамаевым, Головиным, Глушаковым, Дзюбой, Кокориным.. Все новенькие будут! Нет, КАК НОВЕНЬКИЕ!

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      Рейтинг: +101

      Ver 6 июля 2016, 20:07

      Правильно говорить, а потом делать наоборот или ничего не делать у нас со времён Горбачёва все чиновники научились...тот в этом плане был великий учитель...

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      Рейтинг: +223

      АХ 6 июля 2016, 19:53

      Ага, типа баги исправим и перезагрузим?) Оказывается Сборная России состоявшимся российским футболистам не нужна. Я просто поражаюсь разнице в менталитете, когда всё доказавшие Бэйл и Роналду умирают на поле, и только россияне чисто для галочки мячик попинать.

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