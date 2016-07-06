Мутко: «В сентябре мы увидим обновленную сборную России»

Вася Березуцкий с Игнашевичем бутсы обновят? Новую сборную из молодых пацанов нужно было уже на ЧЕ-2016 обкатать, чтобы опыт был.
Министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что в ближайшее время состав сборной России претерпит существенные изменения.
«Я думаю, в сентябре мы увидим обновленную команду. Пускай у парня класс будет ниже, но у него должно быть огромное желание играть за свою страну, и таких ребят много.
Я попросил клубы внимательно рассмотреть поведение своих футболистов. Клубы уже начинают реагировать. Я думаю, что в ближайшее время мы с клубами поговорим, чтобы люди, которые зарабатывают в футболе, не портили имидж этой замечательной игры.
В одночасье все сразу не изменить. Для того, чтобы развиваться, надо, во-первых, оттолкнуться от этого результата (на чемпионате Европы) и понять – вот уровень нашего футбола. Да, есть футболисты немотивированные, есть такие, кто не хочет играть за национальную сборную – ну пусть они не играют.
Сегодня у нас задача – найти нового главного тренера, выбрать ребят, которые хотят играть за национальную команду», – сказал Мутко.