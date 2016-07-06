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    Широков: «На день рождения хочу выпить чуть меньше, чем Кокорин с Мамаевым»

    Полузащитник сборной России Роман Широков, который сегодня празднует день рождения, поделился мнением о ситуации с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

    – Как вы думаете, на какую сумму в день рождения можно будет шампанского выпить?

    – Чуть меньше, чем ребята (Александр Кокорин и Павел Мамаев) выпили, если верить газетам.

    – Вы дружите с Мамаевым. Обсуждали ли вы фотографию из самолета, которая у него была в Instagram?

    – Нет, не обсуждали.

    – А ваше личное отношение?

    – Я думаю, что он сам понимает, что сделал не совсем правильно, и потом поэтому удалил фото. Я думаю, что, может быть, на эмоциях это было сделано, плюс это такая своеобразная защита от общественности.

    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2016 16:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 7 июля 2016, 12:19

      капитан-пешеход))))

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 июля 2016, 17:04

      Рома,не стесняйся,твоя песенка спета ! Пей сколько влезет,пока на капельники в наркологию не отвезут! Такая дата-35 лет ! Многие и не доживают до такого возраста,а ты ещё остерегаешься,боишься в Мордовию не пригласят.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 июля 2016, 16:59

      желаю ему много-много ослиной мочи выпить, для профилактики организьму . а шампанское пьют по крайней мере достойные гусары...

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 6 июля 2016, 16:49

      С ними надо в Монако лететь...и на халяву побухать

      2
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