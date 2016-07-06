Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Радимов: «Широков был и остается футболистом с большой буквы»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поздравил с днем рождения полузащитника сборной России Романа Широкова, которому сегодня исполняется 35 лет.

    «В день рождения принято только о хорошем? Поэтому о последнем Евро – ни слова! Нам довелось поиграть вместе в одной команде и хочу сказать, что я получал наслаждение от этого – в первую очередь потому, что мы одинаково воспринимали футбол! Дружище, ты был и остаешься футболистом с большой буквы! А то, что за пределами поля нам всем порой не хватает сдержанности – так это просто горячие головы и темперамент. В общем, оставайся именно таким, каким мы тебя знаем, ценим и любим! Постарайся не растерять свой талант! И никогда не расставайся со своим чувством юмора и самоиронией», – написал Радимов в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2016 09:03
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 июля 2016, 17:17

      Радим : и буква эта- большое ХХХЭЭЭЭ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 6 июля 2016, 10:07

      ....ну так и забери его себе в зенит-2....и плати своему корешу со своей зарплаты!!!!...языком молоть даже широков может, а как до дела доходит - ну какой же он мне друг?..так себе, мячи мне подавал....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 6 июля 2016, 09:12

      Последняя фраза это "пять", Владислав Николаевич!)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11