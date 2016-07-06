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    Роббен будет болеть за сборную Германии

    Полузащитник «Баварии» и сборной Голландии Арьен Роббен будет болеть за сборную Германии в предстоящем полуфинальном матче Евро-2016 с Францией.

    «Я скрещу пальцы за сборную Германии. Надеюсь, что ребята смогут снова добраться до финала, но в этот раз сделать это будет непросто. У Франции есть преимущество за счет домашних трибун. Но игра должна быть равная», – приводит слова Роббена tz.de.

    Полуфинальный матч Евро-2016 Германия – Франция состоится в четверг, 7 июля, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2016 07:54
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